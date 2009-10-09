Serengil'in mezarlık krizi

Geçtiğimiz nisan ayında erken doğum nedeniyle kaybettikleri bebekleri, Seren Serengil ve Musa Aytun çifti arasında kriz yarattı.



Serengil, Aytun ailesinin isteği üzerine bir Musevi mezarlığına gömülen kızının, babası Öztürk Serengil’in yanına defnedilmesini sağlamak amacıyla harekete geçti.



Mezar yerini bilmiyor



Seren Serengil ile Musa Aytun’un boşanacağı yönünde dedikodular çıktıktan sonra çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ve bu krize, çiftin erken doğumla dünyaya gelip birkaç gün içinde hayatını kaybeden kızları Stephanie’nin mezar yerinin yol açtığı ileri sürüldü. Serengil hastanede yatarken, Aytun’un ailesinin talebi üzerine Stephanie hastanenin morgundan alınarak yeri açıklanmayan bir Musevi mezarlığına defnedildi.



Göstermek istemiyorlar



Önceleri yaşadığı acı yüzünden bu durumu pek düşünemeyen Serengil, kendini toparladıktan sonra bebeğin mezarını aramaya başladı. Aytun ailesinin ısrarla göstermekten kaçındığı mezar yerini bulmak amacıyla gerekli mercilere başvuran şarkıcı, başında rahatça dua edebilmek için Stephanie’yi bulunduğu mezarlıktan alıp babası Öztürk Serengil’in yanına defnetmek istiyor.