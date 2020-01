Serene Williams WTA İstanbul'da kendini favori görmüyor

İstanbul'un son kez evsahipliği yapmaya hazırlandığı WTA Sezon Sonu Şampiyonası öncesi Serena Williams, kendini favori olarak görmediğini açıkladı.

WTA dünya sıralamasında 1. sırada yer alan Birleşik Amerikalı ünlü tenisçi Serena Williams, her zaman favori olarak gösterilmesine karşın kendisini TEB BNP Paribas WTA Championships İstanbul'da favori olarak görmediğini söyledi.

Polat Renaissance Otel'de düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Serena Williams, favori gösterilmesinin güzel bir şey olduğunu belirterek, "Her zaman favori olarak gösteriliyorum. Bundan nefret etmiyorum, ama kendimi favori olarak görmüyorum" dedi. Çok zorlu maçlar oynadığını ve dünyada 1 numaraya yükseldiğini kaydeden Birleşik Amerikalı tenisçi, "Dünyada 1 numaraya yükselmeyi beklemiyordum. Muhteşem duygular yaşadım. Hiçbir zaman bu yılın en iyi olacağını düşünmedim. Her yıl çok iyi genç oyuncular geliyor. Herkes başarıya aç. 17 Grand Slam şampiyonluğum var, 18'e ulaşmak büyük bir başarı olacak" diye konuştu.WTA Championships'te aynı grupta yer aldığı Çek tenisçi Petra Kvitova'nın büyük bir oyuncu olduğunu dile getiren Serena Williams, "Kvitova'nın iyi servisleri var. Her şeyi çok iyi yapıyor. Sanıyorum iyi bir maç olacak. Hazırlıklı olmak ve yapmam gerekenin en iyisini yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

En iyi sezonlarımdan birini geçiriyorum

Birleşik Amerikalı tenisçi, en iyi sezonlarından birini yaşadığını kaydederek, "Geçen dönemde yaşananlardan sonra tekrar tenis oynayabileceğimi düşünmemiştim. Ancak zihinsel anlamda kendimi geliştirme şansım oldu. En iyi sezonlardan bir tanesini geçiriyorum. Halen kendimi geliştirmeyi düşünüyorum. Gelecek sene için de büyük heyecan duyuyorum" şeklinde konuştu.

Tenis oynamayı çok sevdiğini belirten Serena Williams, "Tenis raketi olmadan hayatımı düşünemiyorum. Her turnuvada kazanmak için oynuyorum. Tenis gerçekten beni rahatlatıyor ve sakinleştiriyor" ifadelerini kullandı.

Serena Williams, doping ile ilgili bir soru üzerine, birçok oyuncuya test yapıldığını hatırlatarak, "Birçok oyuncu test ediliyor. Tenis temiz bir spor olmalı. Temiz olması için daha fazla test olmalı. Ben de bunu yapmaya hazırım" diyerek sözlerini tamamladı.