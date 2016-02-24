Serenay Sarıkaya'dan yeni filmine şart: Sevişmem, sadece öpüşürüm

Nejat İşler ile birlikte yeni filmde rol alacak olan Serenay Sarıkaya’nın sözleşmeye yeni bir şart ekleyerek, “Sevişmem. Sadece öpüşürüm” dediği iddia edildi.

Posta’da yer alan habere göre, sevgilisi Kerem Bürsin’le Amerika’da uzun bir süre tatil yapan Serenay Sarıkaya setlere dönüyor. Güzel oyuncu Amerika dönüşü yeni bir filmde rol alacak.

Yönetmenliğini Umur Turagay’ın üstlendiği filmde başrolü Nejat İşler ile paylaşacak olan Serenay Sarıkaya’nın sözleşmeye özel madde koydurduğu ortaya çıktı. Sarıkaya filmde, ”Soyunmam, sevişmem. Sadece öpüşürüm” dediği ifade edildi.

Serenay Sarıkaya daha önce Nejat İşler'le Behzat Ç. Ankara Yanıyor filminde de birlikte rol almıştı