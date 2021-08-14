Serenay Sarıkaya projeden çekilmişti; Bergen'i canlandıracak isim belli oldu

Serenay Sarıkaya'nın yoğunluğu nedeniyle rol almadığı 'Bergen' filminde Farah Zeynep Abdullah başrolde yer alacak. Ünlü oyuncu, Bergen'i canlandıracağını sosyal medya hesaplarından ilan etti. Film, Şubat 2022'de sinemaseverlerle buluşacak.

'Acıların Kadını' olarak anılan ve önce yüzüne kezzap atılan sonrasında da öldürülen şarkıcı Bergen’in hayatının anlatılacağı filmde başrol Farah Zeynep Abdullah'ın oldu.

Serenay Sarıkaya'nın zamanlaması uymadığı için 'Bergen'de yer alamayacağını açıklamasının ardından Farah Zeynep Abdullah, (31) teklifi kabul etti. Abdullah, Bergen'in fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak, yeni projesini duyurdu.