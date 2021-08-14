T24 LogoT24 Logo
Magazin

Serenay Sarıkaya projeden çekilmişti; Bergen'i canlandıracak isim belli oldu

14 Ağustos 2021 17:15

Serenay Sarıkaya'nın yoğunluğu nedeniyle rol almadığı 'Bergen' filminde Farah Zeynep Abdullah başrolde yer alacak. Ünlü oyuncu, Bergen'i canlandıracağını sosyal medya hesaplarından ilan etti. Film, Şubat 2022'de sinemaseverlerle buluşacak.

'Acıların Kadını' olarak anılan ve önce yüzüne kezzap atılan sonrasında da öldürülen şarkıcı Bergen’in hayatının anlatılacağı filmde başrol Farah Zeynep Abdullah'ın oldu.

Serenay Sarıkaya'nın zamanlaması uymadığı için 'Bergen'de yer alamayacağını açıklamasının ardından Farah Zeynep Abdullah, (31) teklifi kabul etti.  Abdullah, Bergen'in fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak, yeni projesini duyurdu.

Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından zamanlaması uymadığı için "Bergen" filminde yer alamayacağını açıklamıştı.

 
 
bergenfarah zeynep abdullahserenay sarıkaya
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24