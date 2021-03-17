Serenay Sarıkaya: O paylaşımı Demet Akalın’a değil, size ithafen yapmış oldum

Maldivler tatilini noktalayıp Türkiye’ye dönen Serenay Sarıkaya, önceki gün Bebek’teki bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi. Sarıkaya’nın tatil fotoğraflarındaki ışığı beğenmeyen Demet Akalın “Kim çekiyor bunları” diye sormuş, Sarıkaya daha sonra “Yanımdaki insanı çok sormuşsunuz” diyerek annesiyle fotoğraflarını yayınlamıştı. Sarıkaya sorular üzerine, “Demet Akalın’a değil, size ithafen yapmış oldum" dedi.

"Bergen’i heyecanla bekliyordum"

Sarıkaya, şarkıcı Bergen’in acılarla dolu yaşamını konu alan sinema filminde başrol oynayacaktı, ancak projenin çekimleri pandemi nedeniyle ertelendi. Farklı projelere yöneldiğini söyleyen Sarıkaya, “Bergen filmini ben de çok heyecanla bekliyordum ama bazı sıkıntılar oldu. Yaza doğru başka bir-iki projem başlayacak. Şu an hazırlıklar devam ediyor” dedi.