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Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı fotoğrafta yüzük detayı

Sarıkaya'nın takipçileri oyuncuyu soru yağmuruna tuttu

01 Temmuz 2020 09:17

Oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla gündem oldu. Genç oyuncunun sol yüzük parmağındaki yüzük konuşuluyor.

Bir süredir ünlü komedyen Cem Yılmaz ile birlikte olan Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf serisi ile gündem oldu.

“Batarken ufuktan bir akşam güneşi” notuyla paylaştığı fotoğraflarda, sol yüzük parmağındaki yüzük dikkat çekti. Yüzüğü gören takipçileri Sarıkaya’yı soru yağmuruna tutarken, pek çok kişi ‘Kesin evlendiler’ yorumunda bulundu.

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