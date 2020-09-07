Bergen filminin çekimleri 2021'e ertelendi

T24 Haber Merkezi

Çekim hazırlıklarına mart ayında başlanan, ancak Covid-19 pandemisi sebebiyle durdurulan Bergen filminin çekimleri Nisan 2021’e, vizyon tarihi ise Ekim/Kasım 2021 tarihine ertelendi.

Serenay Sarıkaya'nın başrolde oynayacağı ve daha önce de çekimleri ertelenen filmle ilgili yapımcı şirket Orkestra açıklama yaparak "Pandemisi sebebiyle, 150 kisiyi bulan kalabalık sahneleri olan filmimizin sağlıklı bir ortamda, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde çekilemeyeceği aşikardır" dedi.

Orkestra'nın açıklaması şöyle:

''Ülkemizde ve tüm dünyada bircok sinema filminin çekimlerinin ve vizyon tarihinin ertelenmesine sebep olan Covid-19 pandemisi sebebiyle, 150 kişiyi bulan kalabalık sahneleri olan filmimizin sağlıklı bir ortamda, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde çekilemeyeceği aşikardır. Bu sebeple ekiplerimizin ve oyuncularımızın sağlığını önceliğe alarak filmin çekimlerini 2021 ilkbahara ertelemiş bulunmaktayız. Ayrıca filmimizin iddialı, büyük bütçeli ve yüksek gişe hedefi olan bir film olmasından dolayı, yine Covid-19 sebebiyle ortaya çıkan sinema izleyici sayısındaki geçici gerilemenin biteceğini ve Covid-19 öncesi duruma dönüleceğini öngördüğümüz Ekim/Kasım 2021 tarihlerini, yeni vizyon tarihimiz olarak planlamaktayız.''