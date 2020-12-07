"Serenay Sarıkaya, Kaz Dağları'nda arsa satın aldı”

Oyuncu Serenay Sarıkaya’nın Kaz Dağları’nda ev sahibi olmak için 1.5 dönümlük arsa satın aldığı ileri sürüldü.

“Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, ileride Kaz Dağları’na yerleşmek için ilk adımı attı ve Ayvacık’ın bir köyünden 1.5 dönümlük arsa satın aldı” iddiasında bulunan Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, “İlk olarak rahmetli Tuncel Kurtiz’in yerleştiği Ayvacık, sonrasında birçok ünlü oyuncuyu buraya çekti. Serenay Sarıkaya’nın da menajeri olan Ayşe Barım’ın da buradan ev sahibi olmasıyla bölge, Halit Ergenç gibi birçok oyuncunun uğrak noktası oldu. Instagram’da yaptığı paylaşımların peşine düşünce öğrendim ki Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz’dan ayrıldıktan sonra annesiyle birlikte soluğu Kaz Dağları’nda almış” dedi.

Üstündağ, “Gönlüne göre bir arsa bulan Sarıkaya, şimdilerde hayalindeki evin projesini çizdirmekle uğraşıyormuş. Her detayla bizzat ilgilenen güzel oyuncu, önümüzdeki yazı kendi evinde geçirmek istiyormuş” ifadelerini kullandı.