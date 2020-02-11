Serenay Sarıkaya’dan Cem Yılmaz sorusuna: Her şey gördüğünüz gibi

Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli ile ayrılan komedyen Cem Yılmaz'ın oyuncu olan Serenay Sarıkaya ile birlikte olduğu iddia edilmesi ve ikilinin Atina’da fotoğraflarının ortaya çıkmasından sonra bir açıklama geldi. Serenay Sarıkaya, gazetecilerin söz konusu iddiaları sormasına karşın, “'Ne söyleyeyim ki her şey gördüğünüz gibi” dedi.

İkilinin geçen günlerde Atina sokaklarında birlikte gezerken görüntülenmiş, fotoğraflar ikilinin aşk yaşadığı konusunda tartışmaları beraberinde getirmişti. Son olarak Yılmaz ve Sarıkaya’nın bir mekânda yine objektiflere takılmıştı. Ünlü komedyen ve güzel oyuncunun Yunanistan tatilinin sona ermesi ile birlikte, ikili ayrı ayrı İstanbul'a geldiği belirtilmişti.

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la ilgili sorulara 'Ne söyleyeyim ki her şey gördüğünüz gibi' diyerek aşk iddialarını doğruladı.