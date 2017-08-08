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Spor

Serenay Aktaş: Asamoah sol bek, Tudor metrobüs şoförü, Yasin top toplayıcı

"Asamoah'ın önüne de beni alın"

08 Ağustos 2017 16:31

Bir dönem Zeytinburnu Kadın Futbol Takımı ve 1207 Antalyaspor'un lisanslı futbolcusu olan ve sonra oyunculuğa yönelen Serenay Aktaş, Galatasaray'ın transfer politikasını, "Kwadwo Asamoah sol bek, Tudor metrobüs şoförü, Yasin top toplayıcı, cimbom sana canım feda olsun" sözleriyle eleştirdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı kısa süre içerisinde Galatasaray taraftarlarınca paylaşılan Aktaş, sarı-kırmızılıların ilgilendiği Asamoah'ın bir videosunu koyarak, "Asamoah'ın önüne de beni alın" diye yazdı.

Serenay Aktaş'ın paylaşımları şöyle:

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