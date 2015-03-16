‘Serenad’ İsveç’te heyecanla karşılandı

Zülfü Livaneli’nin Serenad romanı İsveç’in başkenti Stockholm’de bir dizi etkinlik eşliğinde yayınlandı. Molin Sorgenfrei yayınevinden çıkan kitabı Mats Anderson, Türkçe orijinalinden çevirdi.Bu yayın için Stockholm’e davet edilen Z. Livaneli onuruna, Stockholm Büyükelçimiz Kaya Türkmen bir davet verdi.

Daha sonra Livaneli, Akdeniz Müzesi’nde (Medelhavs Museet) Serenad için düzenlenen bir toplantıya katıldı. Bu toplantıda ünlü gazeteci Ingalill Mosander, izleyiciler kalabalık bir izleyici grubu önünde Livaneli’yle kitap üstüne bir söyleşi yaptı. Livaneli’yle bir başka toplantı da Tranströmmer Şehir Kütüphanesi’nde düzenlendi. Türkiye’de 310.000 baskıya ulaşan, çeşitli dünya dillerinde de yayınlanan Serenad’ın İsveç’te gördüğü ilgi büyük oldu.