Seren Yüce, Haluk Bilginer, Nur Sürer, Tülin Özen, Okan Yalabık; internet dizisi 'Masum' yıldız yağmuruyla başladı

İnternet televizyonu BluTV'nin ilk dizisi 'Masum' dün izleyicilerle buluştu. Berkun Oya’nın kaleme aldığı tiyatro oyunu ‘Bayrak’tan uyarlayarak senaryosunu yazdığı Masum’da Haluk Bilginer, Ali Atay, Serkan Keskin, Okan Yalabık ve Tülin Özen, Mehmet Özgür ve Bartu Küçükçağlayan rol alıyor. Diziyi, son olarak Montreal Film Festivali'nde 'En iyi Senaryo Ödülü'ne layık görülen 'Rüzgârda Salınan Nilüfer' filminin yönetmeni Seren Yüce yönetti.

Seren Yüce'nin ilk uzun metrajlı filmi ‘Çoğunluk’ da 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini almış ve film 67. Venedik Film Festivali Geleceğin Aslanı ödülünün de sahibi olmuştu.

Her biri 60 dakikalık 8 bölümden oluşan internet dizisi Masum'un genel hikâyesi şöyle:

"Emekli Komiser Cevdet ve karısı, ömürlerinin son yıllarını şehirden uzaktaki küçük çiftlik evlerinde huzur içinde geçirmektedirler. Ta ki küçük oğulları bir gece yarısı korkunç bir haberle eve gelene kadar."