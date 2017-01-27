T24 LogoT24 Logo
Medya

Seren Yüce, Haluk Bilginer, Nur Sürer, Tülin Özen, Okan Yalabık; internet dizisi 'Masum' yıldız yağmuruyla başladı

Dizinin senaryosunu Berkun Oya yazdı

27 Ocak 2017 19:35

İnternet televizyonu BluTV'nin ilk dizisi 'Masum' dün izleyicilerle buluştu. Berkun Oya’nın kaleme aldığı tiyatro oyunu ‘Bayrak’tan uyarlayarak senaryosunu yazdığı Masum’da Haluk Bilginer, Ali Atay, Serkan Keskin, Okan Yalabık ve Tülin Özen,  Mehmet Özgür ve Bartu Küçükçağlayan rol alıyor. Diziyi, son olarak Montreal Film Festivali'nde 'En iyi Senaryo Ödülü'ne layık görülen 'Rüzgârda Salınan Nilüfer' filminin yönetmeni Seren Yüce yönetti.

Seren YüceSeren Yüce'nin ilk uzun metrajlı filmi ‘Çoğunluk’ da 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini almış ve film 67. Venedik Film Festivali Geleceğin Aslanı ödülünün de sahibi olmuştu.

Her biri 60 dakikalık 8 bölümden oluşan internet dizisi Masum'un genel hikâyesi şöyle: 

"Emekli Komiser Cevdet ve karısı, ömürlerinin son yıllarını şehirden uzaktaki küçük çiftlik evlerinde huzur içinde geçirmektedirler. Ta ki küçük oğulları bir gece yarısı korkunç bir haberle eve gelene kadar."

ETİKETLER

MasumSeren YüceTülin ÖzenHaluk BilginerOkan YalabıkSerkan Keskin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24