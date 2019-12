Seren Serengil'in eşinin gizli huyu ne?

Seren Serengil: "Musa ya bu huyundan ya da benden vazgeçecek" dedi.



Geçtiğimiz nisan ayında erken doğum nedeniyle kaybettikleri bebekleri, Seren Serengil- Musa Aytun çifti arasında kriz yarattı. Aytun ailesinin isteği üzerine Ulus’taki Musevi Mezarlığı’na gömülen kızının, babası Öztürk Serengil’in yanına defnedilmesini sağlamak amacıyla harekete geçen Seren Serengil, eşiyle arasındaki sorunun daha büyük olduğunu söyledi. Kafasını dinlemek için önümüzdeki salı günü Belçika’ya, arkadaşlarının yanına gideceğini söyleyen Serengil, sadece kızının mezarının yerinin kendisine söylenmemesinden değil, kötü bir huyundan dolayı da eşiyle aralarının açıldığını belirti.



Seren Serengil, şunları söyledi:



“Eşimle beş yıldır çok mutm lu bir evliliğim var. Beni çok mutlu etti, bana sadık oldu. Çok iyi, düzgün biri Musa. Biz beş yıllık evliliğimiz boyunca belki toplasanız 4 kez kavga etmişizdir. Bu kavgalarımızın sebebi de bünyesinde barındırdığı kötü bir huyu. Bunu asla açıklamayacağım. Bizim şu an ayrı olmamızın tek nedeni, sadece kızımın mezarının bana gösterilmemesi değildir. Artık beni de aşan, kötü bir huyu var. Ya bu huyundan vazgeçecek ya da benden. Bunu kimseyle paylaşmam. Ama benim devam edecek halim kalmadı. Bugüne kadar bana yaşattığı mutluluklardan dolayı bu huyunu hep görmezden geldim. Ancak artık tahammülüm kalmadı. Şu an evliliğimiz devam etmeli mi, etmemeli mi konusunda bir süreç yaşıyoruz. Her şey Musa’nın elinde...”