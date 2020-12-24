Seren Serengil ve Yaşar İpek hakkında hapis istemi!

Özay Bakır tarafından savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinin devamında Yaşar İpek'in, eski sevgili Seren Serengil'le paylaştığı bir fotoğraf sonrası kendisine husumet güttüğünü, İpek'in tehditleri sonrası eski sevgilisinin de aynı şekilde kendisine sinkaflı sözler sarf ettiğini anlattı. İpek'in kendisine, "Seni felç ederim, bu sana son uyarım. Seni sinkaf ederim" şeklinde mesajlar atarken, Serengil'in de "Yaşar'ın elinden seni kimse alamaz g..t o fotoğrafları sil" diye karşılık verdiğini söyledi.

Sabah gazetesinin haberine göre; şarkıcının şikâyeti üzerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bakır'a mesaj atan cep telefonu numarası tespit edildi. Seren Serengil adına kayıtlı telefon hattının Yaşar İpek tarafından kullanıldığı, Serengil'in de diğer hat sahibi olduğu belirtildi. İfadesi alınan Yaşar İpek, hattın sahibi olduğu ancak o mesajları atmadığını anlattı. Seren Serengil ise hakaret ve tehditleri o dönemki eşi Yaşar İpek'in gönderdiğini iddia etti.

Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu suç maddesinin uzlaşmaya tabi olduğunu belirterek, dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi. Özay Bakır, Yaşar İpek ve Seren Serengil ile ağır hakaretlerinden dolayı affetmeyerek uzlaşmayı reddetti.

Yürütülen soruşturma sonunda savcılık tarafından Yaşar İpek ve eski eşi Seren Serengil hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede; söz konusu sözlerin ağır eleştiri olarak nitelendirilemeyeceği, sözlerin hakaret kapsamında kaldığı anlatıldı. Serengil'in her ne kadar mesajların İpek tarafından atıldığını belirtse de hat sahibi olarak suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği anlatıldı. 4'er yıla kadar hapsi istenen eski çift, ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.