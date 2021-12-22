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Seren Serengil: Midemi almışlar, bu bir skandal!

22 Aralık 2021 11:37

Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 'Dumping sendromu'na yakalanan Seren Serengil, geçen hafta bir operasyon daha geçirdi. Serengil ameliyat sonrası yaptığı açıklamada, "Midemi almışlar, bu bir skandal!" dedi.

Serengil, geçirdiği operasyonun ardından sunuculuğunu yaptığı programa telefonla bağlandı. Serengil, “Aylardır ameliyatı bekliyordum. Çünkü İzmir’deki doktorum mide küçültme ameliyatı videosunu bir türlü vermiyordu. Neden kaçtıklarını anlıyoruz. Bütün organlarım yapışmış. Ameliyatım 6 saat sürecekti ama operasyonu geçiremedim. Çünkü midem yok. Bu, skandal bir durum. Doktorum şunu söyledi: ‘Böyle bir ameliyat 70 kiloda bir insana yapılamaz ve alt midenizi bulamadık.’ Organım yok. 3-5 kilo daha almak zorundayım.” diye konuştu. 

Seren Serengilmideameliyataçıklamadoktor
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