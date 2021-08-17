Seren Serengil'in korunma talebi reddedildi

Seren Serengil ve modacı Tolga Çam 1 yıl aradan sonra yeniden mahkemelik oldu. Mahkeme, taraflar arasında aile bağının bulunmaması ve tek taraflı ısrarlı takibin olmaması gerekçesiyle korunma talebini reddetti.

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre, Çam, geçen yıl sosyal medyada ünlü bir isme sahnede giymesi için birkaç kostüm verdiğini ama geri alamadığını söyledi. Bunun üzerine Serengil o kişinin kendisi olduğunu açıkladı ve Çam’ı reklam yapmakla suçladı. Çam da Serengil’in kendisine hakaret ettiğini ileri sürerek suç duyurusunda bulundu. Taraflar 1 yıl sonra yeniden karşı karşıya geldi. Bu defa Seren Serengil şikâyetçi oldu.

Seren Serengil, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak Tolga Çam’ın kendisine hakaret ettiğini öne sürdü ve korunma talebinde bulundu. Dilekçedeki iddialara göre; Çam, magazin sayfalarındaki bazı haberlerin altına Serengil için “ruh hastası”, “ahlaksız” şeklinde yorumlar yazdı. Mahkeme, taraflar arasında aile bağının bulunmaması ve tek taraflı ısrarlı takibin olmaması gerekçesiyle korunma talebini reddetti.