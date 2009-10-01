Seren Serengil hastaneye kaldırıldı

Seren Serengil, dün akşam saatlerinde 112 Acil Servis ambulansı ile Kadıköy'de bulunan Özel Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı.



Acil serviste müdahale edilen Serengil'in zehirlenme sonucu hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.



Edinilen bilgiye göre, Beykoz Acarkent'te ikamet eden ünlü sanatçı Seren Serengil için, zehirlendiği gerekçesiyle söz konusu adrese 112 Acil Servis ambulansı çağırıldı. İlk müdahaleyi evde yapan sağlık ekipleri Serengil'i Kadıköy Özel Acıbadem Hastanesi'ne getirdi.



Sedye ile acil servise alınan Serengil, burada doktorlar tarafından kontrol edildi. Serengil hastaneye getirildikten bir süre sonra annesi Nevin Teoman ve bir yakını hastaneye geldi. Nevin Teoman'ın oldukça telaşlı olduğu görüldü. Konuyla ilgili hastane yetkilileri ve Serengil'in yakınları bilgi vermedi.



Serengil'in hastanedeki tedavisi sürüyor.