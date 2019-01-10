Seren Serengil, Deniz Akkaya'ya hakaret davası açtı

Seren Serengil ile annesi Nevin Teoman, eski manken Deniz Akkaya'ya hakaret davası açtı.

Serengil ile Teoman, sosyal medyadan “Sen demode bir kadınsın”, “Annenle para işletiyorsunuz” paylaşımlarında kendilerine hakeret edildiği iddiasıyla Akkaya hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Bilgisayarına el konulsun



Hürriyet'te yer alan habere göre dava dilekçesinde Akkaya'nın delilleri yok etme ihtimaline karşı bilgisayarına el konulması istendi. Dilekçede "Deniz Akkaya’nın cezalandırılması için soruşturma yapılarak hakaret, iftira ve kişilik haklarını ihlalden kamu davası açılsın.” denildi