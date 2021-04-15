Seren Serengil'den Burak Sergen'in yoğun bakıma kaldırıldığı haberine yorum: İnsanın böyle bir kızı olunca...

Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan Burak Sergen'in Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırımlasının ardından sunucu Seren Serengil, konuyla ilgili bir haberin altına, Sergen'in dizideki rolüne atıfta bulunarak, "İnsanın böyle bir kızı olunca... Rol gereği bile olsa dayanamaz insan çok geçmiş olsun" yorumunu yaptı.

Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncuları Cansu Dere ile Melis Sezen'in çektirdikleri samimi bir poza "Bence gözümden düşme istersen. Kocanın metresiyle hatıra fotoğrafı neyin kafası" diye yorum yapan Seren Serengil, bu kez de oyuncu Burak Sergen'in yoğun bakıma kaldırıldığı haberine ilişkin yorumuyla gündeme geldi.

Serengil, Instagram'da gördüğü haberin altına, Sergen'in dizideki rolüne atıfta bulunarak, "İnsanın böyle bir kızı olunca... Rol gereği bile olsa dayanamaz insan çok geçmiş olsun" yazdı.