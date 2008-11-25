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Seren aynı acıyı yaşıyor

Seren Serengil ikinci kez hamileydi. Ancak aynı acıyı bir kez daha yaşadı.

25 Kasım 2008 02:00

Seren Serengil ikinci kez hamileydi. Ancak aynı acıyı bir kez daha yaşadı.

Eşi Musa Aytun’la iki yıl önce çıktığı Rodos tatilinde, doğuma günler kala ilk bebeğini kordon bağının dolanması yüzünden kaybeden Seren Serengil aynı acıyı ikinci kez yaşadı. İlk bebeğin üzüntüsünü yeniden hamile kalarak atlatmaya çalışan Serengil’in 5.5 aylıkken ikinci kez düşük yaptığı ortaya çıktı. Üst üste gelen acı olaylarla büyük şok yaşayan Serengil ve Aytun çifti eve kapanarak bir süre hiç kimseyle görüşmek istemedi.

Star'a göre; İkinci bebeğini de kaybettiğini herkesten gizleyen Serengil yeniden hamile kalmak için tedaviye başladı. Öncekiler gibi tüp bebek yöntemini deneyen şarkıcı, son kontrollerini yaptırmak için geçen cuma günü Kadıköy Şifa Hastanesi’ne ambulansla gitti. Hastaneye acil kapısından giriş yapan Serengil, tahliller sonunda üçüncü kez hamile olduğunu öğrendi. Nazardan korktuğu için konu hakkında konuşmayan ünlü şarkıcı, tüm soruları yanıtsız bıraktı.

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