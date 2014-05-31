T24 LogoT24 Logo
Gündem

Serekaniye’nin batısında çatışmalar sürüyor

2 kişinin daha IŞİD’liler tarafından öldürüldüğü belirtilirken Tilêliye katliamında hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı

31 Mayıs 2014 17:27

Rojava’nın Serêkaniyê kenti çevresinde Halk Savunma Birlikleri (YPG) ile Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üyeleri arasında çatışmalar devam ederken, Nugra köyünde 2 kişi daha IŞİD’liler tarafından öldürüldü. Kaç kişinin öldüğü belirginleşen Tilêliye katliamında  ölenlerin kimlikleri de açıklandı. Toplam 15 kişinin öldürüldğü belirtilirken ölenlerin 7’sinin çocuk olduğu aktarıldı. 

Özgür Gündem’de yer alan habere göre, hafta içinde yaşanan Tilêliye katliamından yaralı kurtulanlar Kamışlı Hastanesi’ne götürüldü. Katliamın yaşandığı köyde bulunan 20 yaşındaki F. E, ANHA’ya iki çocuğunu kaybettiğini belirterek, “IŞİD çetecileri, gözlerimin önünde hiç acımadan iki çocuğumu katlettiler. Çocuklarım taranırken onları korumak için atıldım. Kurşun göğsüme isabet etti ve kan içinde kaldığım için çeteciler beni öldü zannetti” dedi.

Katliamda 3 çocuğunun çeteler tarafından kaçırıldığını dile getiren F.H. isimli kadın da, çocuklarını kurtarmaya çalışırken grubun ateş açtığını ve sonra 3 çocuğunun kaçırıldığını söyledi. F.H, “YPG’liler köye geldiğinde çocukları alıp kaçmışlardı. Beni YPG’liler hastaneye kaldırdı” dedi.

Tilêliyê Katliamı’nın tanıklarından M.E., “Samanlıkta saklanarak kurtulabildim. Çeteler saat 03.00’da köye saldırdı. Çeteciler gözlerimin önünde 4 çocuk, 2 kadın ve 3 erkeği öldürdüler. Gündüz saat 10.00’a kadar kaldılar. YPG’liler gelince de kaçtılar” dedi.  

Öldürülenlerin isimleri

Özgür Gündem,  Tilêliye katliamında hayatını kaybedenlerin listesini yayımladı. Öldürülen 7 çocuğun en büyüğünün 12, en küçüğünün bir yaşında olduğu yazılan haberde yer alan liste şöyle:

Eyşe Hisen El Hemdo (25), evli

Xezale Hisen El Hemdo (20) ve 5 yaşındaki çocuğu Mihemed El Hemed

Esmaa El Hisen (11)

Hisen Mehmud Hisen (3) ve 1 yaşındaki kardeşi Mihemed Mehmud Hisen

Casim İbrahim Mihemed

Mehmud Cumaa bin Hac Lutfo (60)

Ehmed Mehmud El Cumaa (19)

Mihemed İbrahim El Hesen (35)

Hesen Mihemed El Cumaa (22)

Emine Mehmud El Cumaa (27), 11 yaşındaki oğlu Halid Mihemed İbrahim, 7 yaşındaki oğlu Mihemed İbrahim ve 12 yaşındaki oğlu Seher Mihemed İbrahim.

Özgür Gündem’in YPG’li kaynaklara dayandırarak aktardığı bilgilere göre, İŞID’liler, Tilêliye ile aynı bölgede bulunan Nugra köyüne  saldırdı ve Halin Henem ile Cesem Elbirho adlı köylüleri öldürdü.

 

Katliamı hangi gazete, nasıl verdi?

 

Özgür Gündem’in internet sitesinde, Tilêliye katliamını Hürriyet, Radikal, Milliyet, Taraf ve Vatan gazetelerinin sadece iç sayfalarda küçük bir haber olarak gördüğü belirtildi. Yeni Şafak, Zaman ve Star’da katliama ilişkin tek satırın yazılmadığı söylenen haberde, Cumhuriyet, Birgün ve Evrensel’in yaşananları birinci sayfadan gördüğü yazıldı.

 

 

ETİKETLER

rojavasuriyeypgpydışidkatliamçatışmaiç savaşhaber

İlgili Haberler

IŞİD Rojava'da katliam yaptı; 30'a yakın ölü var

Irak ve Şam İslam Devleti mensuplarından oluşan bir çete sabah saatlerinde YPG'nin himayesindeki bir köye saldırdı, onlarca sivili öldürdü

IŞİD Halep'te 300 Kürdü kaçırdı

IŞİD’in kaçırdığı 300 kişinin tamamının Kürt olduğu ve nereye götürüldüklerinin bilinmediği belirtiliyor

IŞİD’in katliam yaptığı köy boşaltıldı

Irak Şam İslam Devleti, çocuk ve kadınlar dahil pek çok sivili öldürdüğü Tilliye köyüne havan topları atmaya devam ediyor

Demokratik Toplum Kongresi: Türkiye, İŞID'e destek vermekten vazgeçmeli

Rojova'daki katliama ilişkin açıklama yapan Demokratik Toplum Kongresi, 'Kürt, Arap halkları başta olmak üzere Rojava halkına yönelik yapılan bu katliam tüm insanlığa yapılmış bir katliamdır' dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24