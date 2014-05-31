Serekaniye’nin batısında çatışmalar sürüyor

Rojava’nın Serêkaniyê kenti çevresinde Halk Savunma Birlikleri (YPG) ile Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üyeleri arasında çatışmalar devam ederken, Nugra köyünde 2 kişi daha IŞİD’liler tarafından öldürüldü. Kaç kişinin öldüğü belirginleşen Tilêliye katliamında ölenlerin kimlikleri de açıklandı. Toplam 15 kişinin öldürüldğü belirtilirken ölenlerin 7’sinin çocuk olduğu aktarıldı.

Özgür Gündem’de yer alan habere göre, hafta içinde yaşanan Tilêliye katliamından yaralı kurtulanlar Kamışlı Hastanesi’ne götürüldü. Katliamın yaşandığı köyde bulunan 20 yaşındaki F. E, ANHA’ya iki çocuğunu kaybettiğini belirterek, “IŞİD çetecileri, gözlerimin önünde hiç acımadan iki çocuğumu katlettiler. Çocuklarım taranırken onları korumak için atıldım. Kurşun göğsüme isabet etti ve kan içinde kaldığım için çeteciler beni öldü zannetti” dedi.

Katliamda 3 çocuğunun çeteler tarafından kaçırıldığını dile getiren F.H. isimli kadın da, çocuklarını kurtarmaya çalışırken grubun ateş açtığını ve sonra 3 çocuğunun kaçırıldığını söyledi. F.H, “YPG’liler köye geldiğinde çocukları alıp kaçmışlardı. Beni YPG’liler hastaneye kaldırdı” dedi.

Tilêliyê Katliamı’nın tanıklarından M.E., “Samanlıkta saklanarak kurtulabildim. Çeteler saat 03.00’da köye saldırdı. Çeteciler gözlerimin önünde 4 çocuk, 2 kadın ve 3 erkeği öldürdüler. Gündüz saat 10.00’a kadar kaldılar. YPG’liler gelince de kaçtılar” dedi.

Öldürülenlerin isimleri

Özgür Gündem, Tilêliye katliamında hayatını kaybedenlerin listesini yayımladı. Öldürülen 7 çocuğun en büyüğünün 12, en küçüğünün bir yaşında olduğu yazılan haberde yer alan liste şöyle:

Eyşe Hisen El Hemdo (25), evli

Xezale Hisen El Hemdo (20) ve 5 yaşındaki çocuğu Mihemed El Hemed

Esmaa El Hisen (11)

Hisen Mehmud Hisen (3) ve 1 yaşındaki kardeşi Mihemed Mehmud Hisen

Casim İbrahim Mihemed

Mehmud Cumaa bin Hac Lutfo (60)

Ehmed Mehmud El Cumaa (19)

Mihemed İbrahim El Hesen (35)

Hesen Mihemed El Cumaa (22)

Emine Mehmud El Cumaa (27), 11 yaşındaki oğlu Halid Mihemed İbrahim, 7 yaşındaki oğlu Mihemed İbrahim ve 12 yaşındaki oğlu Seher Mihemed İbrahim.

Özgür Gündem’in YPG’li kaynaklara dayandırarak aktardığı bilgilere göre, İŞID’liler, Tilêliye ile aynı bölgede bulunan Nugra köyüne saldırdı ve Halin Henem ile Cesem Elbirho adlı köylüleri öldürdü.

Katliamı hangi gazete, nasıl verdi?

Özgür Gündem’in internet sitesinde, Tilêliye katliamını Hürriyet, Radikal, Milliyet, Taraf ve Vatan gazetelerinin sadece iç sayfalarda küçük bir haber olarak gördüğü belirtildi. Yeni Şafak, Zaman ve Star’da katliama ilişkin tek satırın yazılmadığı söylenen haberde, Cumhuriyet, Birgün ve Evrensel’in yaşananları birinci sayfadan gördüğü yazıldı.