‘Şerefsiz’e biber gazlı tepki

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin kongrelerinde yaptığı konuşmalarda "şerefsiz, namussuz" gibi kelimeler kullanması, muhalefetin tepkisine yol açtı.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi, "Biber gazı esas Başbakanın ve üslubu bozuk AKP'lilerin etik olmayan halkın bile isyan ettiği üslubu kullananların ağzına sıkılmalıdır. Siyaseti oyuncağı çevirdi. Ayıp ediyor" dedi.



Almanya'da sonuçlanan Deniz Feneri e.V yolsuzluğuna ilişkin davayla gerilen iktidar-muhalefet ilişkileri, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, parti kongrelerinde yaptığı argolu konuşmalarla yeni bir boyut kazandı.



Başbakan Erdoğan'ın, sık sık "şerefsiz, namussuz" gibi kelimeler kullanması, muhalefetin tepkisine neden oldu. AKP ve Başbakan Erdoğan'ı siyasetin kalitesini düşürmekle suçlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi, "Başbakan siyasi etikten hiç nasibini almamış, bozuk üslubuyla "namussuz, alçak, şerefsiz' gibi kahve kavgalarında bile söylenmeyen, söylenmesi kınanan lafları söylüyor" dedi.



Başbakan Erdoğan'ın, argo üslubunu sürdürmesini eleştiren Selvi, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:



"Hakarete varan, hakareti aşan, bu yaklaşım tüm halk tarafından kınanmaktadır. Mübarek Ramazan ayında Başbakan iftar yemeklerini siyasi platforma dönüştürmüş, buraları adeta hakaret ve dedikodu yapma ortamları olarak kullanmıştır. Bu tasvip edilecek bir şey değil. Siyasetin, siyaset adamlarının, devlet adamlarının kalitesini ortaya koymaktadır. Biber gazı esas Başbakanın ve üslubu bozuk AKP'lilerin bu etik olmayan halkın bile isyan ettiğin üslubu kullananların ağzına sıkmalıdır. Siyaseti oyuncağı çevirdiler, ayıp ediyorlar."



