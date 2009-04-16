Habertürk televizyonunda, Erdoğan Aktaş'ın yönettiği "Kim Haklı" programına konuk olan yazar Yiğit Bulut, "Şerefsiz Rasmussen" dedi.



Habertürk televizyonunda Erdoğan Aktaş'ın sunduğu Kim Haklı programında "Türkiye'de kimler batılılaşma karşıtı" konusu tartışıldı. Proğrama, Canan Barlas, Rasim Ozan Kütahyalı, Ümit Zileli ve Yiğit Bulut katıldı.



Tartışma sırasında söz alan Vatan Gazetesi ekonomi yazarı Yiğit Bulut, Danimarka eski Başbakanı, NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen için "şerefsiz" dedi. Bulut, karikatür krizinde Rasmussen'in ülkesinde düşünce özgürlüğü olduğu beyanını anımsatarak, "ben de düşünce özgürlüğü hakkımı kullanıyor ve şerefsiz Rasmussen diyorum" dedi.



"Düşünce özgürlüğü hakkımı kullanıyorum ve Rasmussen'e dinime, peygamberime hakaret eden karikatürlere izin verdiği için ben de 'şerefsiz Rasmussen' diyorum dedi. (Gazeteport)