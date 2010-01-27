T24 - 1. Ordu Komutanı olduğu dönemde darbe planı hazırlamakla suçlanan emekli Orgeneral Çetin Doğan, Şerefim ve namusum üzerine yemin ederim TSK'ya, halkına gönülden bağlı bir kişinin aklının ucundan dahi geçmez." dedi.





'Balyoz Darbe Planı' iddialarının odağı Emekli Orgeneral Çetin Doğan, Fatih Altaylı'nın sunduğu HaberTürk televizyonunda yayınlanan Teke Tek programında, iddialara yanıt verdi. Doğan, en kötü ihtimale karşı bir jenerik senaryo hazırlandığını ancak 'plan' adı altında yayınlanan belgelerin 'senaryo grupları' tarafından imal edildiğini söyledi.

Emekli Orgeneral Çetin Doğan, Fatih Altaylı, Mehmet Tezkan, Fikri Akyüz, Mehmet Metiner ve Mehmet Faraç'ın sorularını yanıtlayarak darbe planı iddialarına karşılık verdi. Doğan, "Türkiye bir dış tehdit altındayken, içeride bölücü terör ve irtica söz konusuysa mevcut planımız var. Mevcut planımıza da EMASYA planı diyoruz. Böyle bir senaryo olmaz mı? En kötü olasılık olabilir. Silahlı kuvvetler en kötü plana karşı önlem olmak zorunda. Bu bir jenerik senaryo ama gelişmelerin paralelinde bir senaryo" dedi.



Yayınlanan planda bu metinden kelimeler olabileceğini kaydeden Doğan, senaryolarının çarpıtıldığını ve değiştirildiğini söyledi. Doğan, "Belki saygı sınırlarını aşıyorum ama bu alçakça bir saldırı. Hedefi ben değilim, amaç belli bir kurumu yıpratmak" diye konuştu.





"Bizim senaryomuzda irticanın yükselmesi var"



Emekli Orgeneral Doğan, "Bizim senaryomuzda Türkiye'de bir irtica olayı vardır, bir irticanın yükselmesi vardır. O zaman henüz Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı yoktu ortada, 'Biz değiştik' diyen bir iktidar vardı, bu değiştiğini söyleyen iktidara 'Hayır sen değişemezsin' deyip üstüne mi gidecektik. Bu ne kadar ayıptır, ileride başımıza böyle şeyler gelir, iktidar bildiğini okuyabilir, okulları medrese haline gelebilir, basını satın alabilir diye hazırlanan bir senaryoydu" şeklinde konuştu.





Darbeler...



"12 Eylül'ün bir hata olduğunu kaydeden Çetin Doğan, 28 Şubat'ın bir 'darbe' olmadığını söyledi. Doğan, "Dersimizi aldık. Darbelerden en çok toplumumuz ve TSK çekti. O yüzden ben Silahlı Kuvvetlerin güç kullanımına karşı oldum. 28 Şubat sürecinde de bunu herkese anlattım. Biz 28 Şubat'ta düstur çekmedik. Hepsi yasal platformda konuşulmuş konulardı."





"Plan imal ediyorlar"



Doğan, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mehmet Faraç'ın ordudan nasıl belge sızabildiğine yönelik sorusu üzerine, "Sızdırılmasının ötesinde plan imal edilme var, çukurlar kazarak lav silahı koyanlar var" dedi. Doğan, Mehmet Metiner'in "Bunu kimin yaptığını düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine ise "Kimin yaralandığını düşünüyorsanız o yapıyor" cevabını verdi.





"Şerefim üzerine yemin ediyorum"



Çetin Doğan, TSK'nın planlarında Fatih Camii'nin bombalanması da olduğu yönündeki iddialara "Ne münasebet, tabii yok. Türk Ordusu'na karşı böyle bir iftira ancak canilerin, hasta kafaların yapacağı şeydir. O zamanki Ak Parti, ismi gibi 'Ak', herkesin toplumda büyük beklentisi var" şeklinde yanıt verdi. Doğan, "Yemin edebilir misiniz?" şeklindeki soruya da "Şerefim ve namusum üzerine yemin ederim TSK'ya, halkına gönülden bağlı bir kişinin aklının ucundan dahi geçmez.."





"Ses kayıtları bana ait"



Taraf Gazetesi tarafından programa gönderilen ses kayıtlarının yayınlanmasının ardından Doğan, kayıtların bir bölümü için "Evet bu bana ait, senaryo içinde de söylüyorum jenerik senaryoda da" şeklinde konuştu. Doğan bu sözlerin olası bir senaryo doğrultusunda söylendiğini belirtti.





Komutanlar yoktu



Milliyet gazetesi yazarı Fikret Bila, Orgeneral çetin Doğanla yaptığı görüşmede " Dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman ve Genelkurmay İkinci Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın plan tatbikatları için yapılan seminere katılıp katılmadıklarını sordu.





Fikret Bila'nın "Doğan: Özkök, Yalman ve Büyükanıt yoktu" başlıklı (27 Ocak 2010) yazısı şöyle:



Plan tatbikatlarını genellikle Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı’nın izlediğini, katılamazlarsa, görevlendirdikleri bir generalin izlediğini ifade ettiniz. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman ve Genelkurmay İkinci Başkanı Yaşar Büyükanıt söz konusu seminere katıldılar mı?



- Hayır, katılamadılar. Ben davet ettim. Ancak o günlerde Ankara’da 1 Mart tezkeresi çalışmaları vardı. Bu nedenle Genelkurmay Başkanı da Kara Kuvvetleri Komutanı da bu işle meşguldüler, katılamadılar. Büyükanıt Paşa İkinci Başkan’dı. İkinci Başkan zaten karargâhtan ayrılamazdı.





Genelkurmay adına hangi komutan izledi? Sizden daha üst bir komutan izledi mi?



- Genelkurmay adına kim katıldı hatırlamıyorum. Listede vardır. Ancak seminerde en üst komutan, en kıdemli komutan bendim. TSK’da Genelkurmay Başkanı Özkök Paşa ve Kara Kuvvetleri Komutanı Yalman Paşa’dan sonra en kıdemli bendim.





‘Balyoz’u herkes biliyordu



Cumhuriyet Başsavcılığı, Albay Göktaş’ın ofisinden çıkan 51 no’lu DVD içindeki “Balyoz” planıyla ilgili olarak 11 ay önce askeri savcılıktan bilgi istemiş.





Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, davada yargılanan emekli Albay Mustafa Levent Göktaş’ın ofisinden çıkan 51 no’lu DVD içindeki “Balyoz Harekât Planı”ndaki bilgilerle ilgili olarak Genelkurmay Askeri Başsavcılığı’ndan ayrıntılı bilgi istediği ortaya çıktı.



Ergenekon soruşturması kapsamında Göktaş’ın ofisinden çıkan ve içinde söz konusu DVD’nin bulunduğu mühürlü torba, 8 Ocak 2009’da İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde açıldı. Bir hafta sonra İstanbul Cumhuriyet Savcısı Murat Yönder, İstanbul TEM Şubesi’ne yazılı talimat vererek, DVD’nin kopyasının alınmasını, ardından adli emanete alınmak üzere orijinalinin ivedi olarak gönderilmesini istedi. 27 Ocak’ta polis, bir kopyasını aldıktan sonra DVD’yi savcılığa teslim etti. Bu DVD “2009/77” sıra numarası ile adli emanete alındı. 23 Şubat’ta da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DVD’yi Genelkurmay Askeri Başsavcılığı’na göndererek, içindeki bilgilerin “devlet sırrına karşı suçlar, casusluk, devletin güvenliğine ilişkin” olup olmadığının ayrıntılı olarak bildirilmesini istedi.





Genelkurmay “gizli” dedi



2 Nisan’da Genelkurmay Askeri Başsavcısı Hâkim Albay Yavuz Şentürk, DVD ile ilgili hazırlanan 8 sayfalık inceleme raporunu İstanbul’a gönderdi. İnceleme raporunda “Özel Kuvvetler Muhabere Eğitim Kısmı” başlıklı dosya içinde yer alan “Balyoz Harekât Planı” için “gizliliği kalkmamıştır” denilirken, “açıklamalar” kısmında da, DVD içinde “ALEV, ATAK, BALYOZ ve YARASA Hrk.pln.ları ve bunlara ait görev bölümü ve mu. ekleri vardır. Çok gizlidir” ifadelerine yer verildi. Ayrıca Balyoz Harekât Planı’ndaki bilgilerin “devlet sırrı” kapsamında “çok gizli” olduğunu ve bu bilgiler üzerindeki gizliliğin kalkmadığı bildirildi. Askeri savcılık ayrıca, DVD’deki diğer harekât planları “ALEV, ATAK ve YARASA” için de “gizlilik değerlendirmeleri kalkmadı” bilgilendirmesinde bulundu.





Bu Balyoz o Balyoz mu?



Bu planın ismi ise, Taraf gazetesinde bir haftadır açıklanan planla aynı ismi taşıdığı için kafa karışıklığı yarattı. Zira Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Ferit Güler, Taraf’ın açıkladığı plan konusunda “Şuranın altını çizmek istiyorum ki bu planın ismi asla o iddia edilen isim değildir” dedi. Bazı askeri kaynaklar da, Genelkurmay Başkanlığı’nda 1. Ordu’nun bir savaş planı ve geri bölge emniyet planı olduğunu, ancak bu planın Taraf’ta yayımlandığı gibi olmadığını savunarak “Orduların savaş planlarına tarihi kişilerin isimleri ve bölgeye göre isimler veriliyor. 1. Ordu’nun görev sahası düşünüldüğünde planın adının Meriç olması ihtimali mevcut” dedi.



Taraf’ın yayımladığı planla DVD’deki plan arasındaki benzerlikler ya da farklılıklar konusunda ise bugüne kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Genelkurmay’ın gizli olduğunu bildirerek varlığını kabul ettiği DVD’deki planın içeriği de bilinmiyor.

