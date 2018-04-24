Şeref Malkoç: Ombudsmanlığın kökeni bizde

İSTANBUL, (DHA) - HALK arasında \'ombudsmanlık\' olarak bilinen kamu denetçiliği kurumu, İstanbul Aydın Üniversitesi\'nde (İAÜ) düzenlenen \'Kamu Denetçiliği Kurumu Ombudsmanlık Sempozyumu\'nda ele alındı. Sempozyumda konuşan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, ombudsmanlığın kökeninin Türkiye\'de olduğunu söyledi.

Üniversitenin Florya Halit Aydın Yerleşkesi\'nde düzenlenen sempozyuma Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli, kamu hukukunun uzman akademisyenleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

\"OMBUDSMANLIĞIN KÖKENİ BİZDE\"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, \"Adliyelerimiz, hâkim ve savcı sayımız arttı ama ihtilaflarımız da aynı oranda arttı. İnsanlarımızın mahkemeye gitmeden derdini anlatabileceği, çözüm arayacağı yer ombudsmanlıktır. Ombudsmanlığın kökeni bizde çok şükür. Tabi İsveçliler, geliştirmiştir. Kurumlarımızın hizmetlerinde hata yapılmasına karşı denetim mekanizmaları kurulmuştur\" dedi.

\"BAŞVURU KOLAY, ÜCRET ALINMIYOR VE HIZLI ÇÖZÜM GETİRİYOR\"

En geniş denetimi halkın sandıkta yaptığını belirten Malkoç,\"Siyasi denetimi de TBMM yapıyor. Bunun dışında her kurumda denetim var. Yargı denetimi de var ama idari sorunlarda hemen yargıya gidilmemesi için kamu denetçiliği kurumu kuruldu. Başvuru kolay, ücret alınmıyor ve hızlı çözüm getiriyor ama bu sistem henüz yeterince tanınmıyor. Kamu denetçisi olarak, sizin yani vatandaşın yanındayız. Ama İdarenin hasmı değiliz, çünkü kararlarımız tavsiye niteliğinde. Yol gösteriyoruz, uzlaşma kurumuyuz, devlet ile vatandaş arasında bir nevi köprüyüz\" diye konuştu.

\"KAMU DENETÇİLİĞİ, DENETİMİN EN SEMPATİK HALİDİR\"

Kamu denetçiliğinin, denetimin en sempatik hali olduğunu söyleyen Malkoç, \"Hiç istenmeyen şeydir denetlenmek çünkü herkes hukuka uygun çalıştığını düşünür. Kamu denetçiliği, idarenin bir davranışını sadece yasaya uygunluğu açısından değerlendirmez, hakkaniyet açısından da değerlendirir. Bu bizi diğer kurumlardan ayıran en önemli özelliktir. Vereceğimiz kararlar idarecinin, Başbakan, Cumhurbaşka’nın hoşuna gitmeyebilir, bizi görevden almak isteyebilir ama görev süremiz 4 yıl ve bizi görevden alamazlar. Diğer özelliğimiz bağımsızlığımız, bize, kimse talimat veremez, tavsiyede bulunamaz ya da baskı yapamaz. Önemli olan güzel milletimize kaliteli hizmet vermektir. Kaliteli hizmet verdikçe gelişeceğiz\" ifadelerini kullandı.

\"KAMU DENETÇİLİĞİ; HALKIN HUKUKUNU KORUYOR\"

İstanbul Valisi Vasip Şahin ise, \"Kamu denetçiliği, yönetim ile vatandaş arasında yargısal yol olmadan sorunların çözüldüğü bir sistemdir. Burada hakkaniyet ön plana çıkıyor. Kamu denetçiliğine vatandaş ücretsiz ve doğrudan müracaat edebiliyor. Kamunun ana öznesi idaredir çünkü, idare de icracı kurumdur. Kamu denetçiliği, kötü yönetim karşısında halkın hukukunu koruyan hızlı bir sistemdir.

\"OMBUDSMANLIK, HAKLARIN GASP EDİLMESİNE KARŞI KURULMUŞTUR\"

İAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın da,\"Ombudsmanlık, insan hak ve hürriyetlerinin, Allah tarafından bahşedilen hakların, başka bir insan iradesiyle gasp edilmesine karşı kurulmuş bir sistemdir\" diye konuştu.

\"OSMANLI\'DA HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ GÜÇLÜYDÜ\"

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan İAÜ Rektörü Prof. Dr. İzmirli ise, \"Türk devlet geleneğinde, yöneticilerin, halkın sorunlarını dinleme sistemi hep var olmuştur. Osmanlı Devleti\'nde şikâyette bulunmak herhangi bir koşula bağlı değildi. Bu diğer devletlere oranla hak arama özgürlüğünün ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor\" dedi.

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