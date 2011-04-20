Şeref Akçay: Selam vermiyorlar, dangalak diyen hakim var

T24 - Balyoz davasında sanıkların, tutuklama kararına yaptıkları itiraz oyçokluğuyla reddedildi. İtirazın kabul edilmesi yönünde oy kullanan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şeref Akçay, sanıkların tahliyesi yönünde görüş bildirdiği için adliyede bazı meslektaşlarının kendisiyle selamlaşmayı kestiğini belirtti.







Balyoz davasındaki tutukluluğa yapılan itirazlar, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şeref Akçay ile üyeler Metin Özçelik ve Birol Bilen’i karşı karşıya getirdi. Üye hâkimlerin oyuyla alınan ret kararında, Akçay’ın muhalefet şerhlerinin, ihsas-ı rey (görüşünü önceden açıklama) niteliğinde olduğu savunuldu. Kararda, tutukluk itirazını inceleyen mahkemenin, yargılamayı yapan mahkemenin yetki sahasına girerek, son hüküm olacak biçimde değerlendirme yapamayacağı ifade edildi.



‘Üyeler nezaket sınırını aştı’

Akçay ise kamuoyuna mal olmuş bu davalarda yazdığı muhalefet şerhleri nedeniyle, bazı meslektaşlarının kendisine selam vermeyi dahi kestiklerini belirtti. Balyoz sanıkları hakkındaki yakalama emrinin kaldırılması kararından sonra ‘sizin de dangalak bir kararınız gelecek’ diyen hâkimin olduğunu kaydeden Akçay, “Mahkememizin üyelerinin de nezaket kurallarını aşan tutum ve davranışlar içerisine girdikleri ve işi en son başkan ile konuşmama aşamasına getirdikleri görülmüş olup, bu hususların da kamuoyunca bilinmesinde yarar olduğu görüşündeyim” dedi.



‘Yazı istemek dışında ne yaptılar’

Tüm sanıkların aynı suçtan yargılanırken, bazılarının serbest olduğuna dikkat çeken Akçay şöyle devam etti: “Davanın görüldüğü mahkeme, sanıklar hakkında, resmi makamlardan yazı istemek dışında başka hangi delili topladı? Resmi makamdan istenen belgeler sanıklar tutuklu olmadan toplansa ne olur? Toplanacak bir delil varsa, 29 duruşmada, bugüne kadar toplanması gerekirdi. Ancak yapılmamıştır. Çünkü esasa ilişkin tüm deliller bu CD’ler ve dökümleri. Başka bir şey yok. Sanıkların hangi delillere, nasıl etki yapacağı belli değildir. Çünkü hangi delillerin toplanması gerektiği mahkemece henüz belirtilmemiştir. Tutuklama gerekçelerinin hukuk ve dosya kapsamına uygun olmadığı açıkça görülmektedir.”



‘Takdir hakkı keyfi kullanılmıştır’

Darbe yapacak kişilerin hazırladığı iddia edilen listelerde isimleri bulunan bazı kişilerin savcılıkça sorgulanmadığını, tutuklu sanıkların durumlarının ayrı ayrı incelenmediğini belirten Akçay, üyelere de şöyle seslendi: “Hukukçu olarak bu tür dosyalarda önyargısız ve objektif davranmak zorundayız. Bunun neresi ihsas-ı rey? Mahkememizin bazı kararlarının bu dosyayla kıyaslanmasının amacı nedir? Hukuken anlamak mümkün değildir. Tutuklamayı izah edemezseniz, bu, takdir hakkının objektif değil keyfi kullanıldığını gösterir.”



