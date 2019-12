Serdar'dan Sağlam'a destek

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Serdar Kurtuluş, siyah-beyazlı kulüple yollarını ayıran Ertuğrul Sağlam'ın mükemmel bir hoca olduğunu belirterek, "Biraz daha sabredilseydi daha iyi olurdu diye düşünüyorum" dedi.





Beşiktaş'ın genç oyuncusu Serdar Kurtuluş, memleketi Bursa'da özel bir ilköğretim okulunu ziyaret ederek, öğrencilerin sorularını yanıtladı.



Beşiktaş ile Bursaspor arasında Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönmeyerek izin gününü ailesinin yanında geçiren genç oyuncu, merkez Yıldırım ilçesindeki özel bir ilköğretim okulunu ziyaret etti.



Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Serdar Kurtuluş, 9 sene Bursaspor altyapısı, 2 sene de profesyonel takımında futbol oynadıktan sonra 3 yıl önce Beşiktaş'a transferinin gerçekleştiğini ve siyah-beyazlı takımla 2010 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğunu söyledi.



Futbolcu olmasaydı beden eğitimi öğretmeni veye antrenör olmak istediğini anlatan Serdar Kurtuluş, Ertuğrul Sağlam ile ilgili yöneltilen bir soruya, ''Allah her zaman onun yolunu açık etsin. Kendisiyle yönetim arasında ne tür diyaloglar geçti bilmiyorum, ama Ertuğrul Hoca gerekeni yaptı. Ertuğrul Hoca edebiyle, ahlakıyla mükemmel bir hoca. Biraz daha sabredilseydi daha iyi olurdu diye düşünüyorum'' yanıtını verdi.



''DERBİ MAÇLARI HER ZAMAN ÖNEMLİ''



Bir öğrencinin ''İki hafta sonra Fenerbahçe ile karşılaşacaksınız. Bu maçla ilgili neler söyleyeceksiniz?'' yönündeki sorusuna, Serdar Kurtuluş, ''Derbi maçları her zaman iki takım için de önemli olmuştur. Biz Beşiktaş olarak özellikle deplasmanda oynanan derbi maçlarına daha iyi hazırlanan bir ekibiz. Fenerbahçe'nin şu an çıkış dönemi, ama biz de gayet iyi bir takımız. Oradan puan ya da puanlarla döneriz diye düşünüyorum'' diye yanıtladı.



Serdar Kurtuluş, ''Beşiktaş ile Bursaspor arasında bir kavga var. Bursaspor eski, Beşiktaş da şu anki takımınız. Bunun için neler diyeceksiniz?'' sorusu üzerine, ''Bu iki kulüp arasındaki rekabettir. Bunları daha çok yansıtan taraftarlardır. Bir süredir gerginlik var. Spor, dostluk ve kardeşliktir. Umarım kısa sürede sona erer'' dedi.



Bir öğrencinin ''Şimdi Beşiktaş'ta oynuyorsunuz ama tuttuğunuz bir takım var mı?'' sorusu üzerine ise genç oyuncu, ''Herkesin gönlünde tuttuğu bir takım vardır. Benim de tabi ki gönlümde bir takım var, ama bunu burada söylemek istemiyorum'' diyerek, tuttuğu takımı açıklamadı.





EMRE BELEZOĞLU'NU BEĞENİYOR



Serdar Kurtuluş, Türkiye'de gerek futbolu gerek kişiliğiyle en çok Fenerbahçeli Emre Belezoğlu'nu beğendiğini, takım içinde en iyi anlaştığı oyuncuların ise Serdar Özkan, İbrahim Toraman, Ali Tandoğan ve kaleci Hakan Arıkan, yabancılardan ise Türkçe'si diğerlerine göre daha iyi durumdaki Nobre olduğunu ifade etti.



Bir öğrencinin ''Teknik direktör Mustafa Denizli takımı iyi çalıştırıyor mu?'' yönündeki sorusunu ise, ''Mustafa Denizli gerçekten çok tecrübeli ve disiplinli bir hoca. Disiplinin olduğu yerde başarı mutlaka gelir. Onu da sezon sonunda hep birlikte göreceğiz. Mustafa hocanın Beşiktaş'a katkı sağlayacağını düşünüyorum'' diye yanıtladı.