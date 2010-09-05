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Spor

SERDAR ÖZKAN: KAFAMDA HİÇ SORU İŞARETİ YOKTU İSTANBUL (A.A)

05 Eylül 2010 15:02

-SERDAR ÖZKAN: KAFAMDA HİÇ SORU İŞARETİ YOKTU İSTANBUL (A.A) - 05.09.2010 - Galatasaray'a, sezon başında Beşiktaş'tan bonservis bedeli olmadan transfer olan Serdar Özkan, Beşiktaş'ta 12 sene oynadığını belirterek, ''Ama buraya kadarmış. Şartlar uymuyorsa yapacak bir şey kalmıyor. Galatasaray'a gelirken kafamda hiç soru işareti yoktu'' dedi.  Galatasaray Dergisi'nin Eylül ayı sayısında röportajı yayınlanan Serdar Özkan, her iki kulübün de büyük camialar olduğunu vurgulayarak, ''Bir büyük takımdan, başka büyük bir takıma geldim. O yüzden çok zorlanacağımı düşünmüyorum. Bundan sonra Galatasaray'ın başarısı için çalışacağım'' diye konuştu.  Serdar, yeni takım arkadaşlarından bir çoğunu eskiden tanıdığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Şunu da söylemeliyim; Florya'da gerçekten farklı bir hava var. Herkes söylerdi bana, (burada arkadaşlık çok iyi) diye, ama gelince bunu daha iyi gördüm. Kamplarda 10-15 kişi bir odada oluyoruz. Amatör bir ruh var. Ben geldiğimde çok şaşırmıştım bu duruma.'' Sezon başı kampını çok iyi geçirdiklerini vurgulayan Serdar, buna rağmen sezona iyi başlayamadıklarını söyledi.  Serdar Özkan, ligde ilk iki maçta işlerin iyi gitmediğini belirterek, ''Birkaç maçı üst üste kazanmalıyız. Sonra işleri iyi gidecektir'' dedi. Röportajında futbola nasıl başladığını da anlatan Serdar, mali durumlarının kötü olmasından dolayı futbola Galatasaray alt yapısında başlayamadığını açıkladı.  Serdar, ablasının çocukluğunda kendisini Florya'ya, Galatasaray'ın alt yapı seçmelerine götürmek istediğini, ancak bunun gerçekleşmediğini belirterek, şunları söyledi:  ''Küçükçekmece'de oturuyorduk. Futbola herkes gibi mahallede oynayarak başladım. Dikkat çekiyordum herhalde ki, birçok kişi anneme ve babama bu çocuğu bizim takıma alalım ya da oğlunuzu bize getirin diyordu. Ablam da beni Florya'ya Galatasaray'ın seçmelerine götürecekti. Ama o zamanlar Florya'da futbol okulu tarzında bir yapı vardı. Yani para ödememiz gerekiyordu. Maddi durumumuz da pek iyi olmadığından Florya'da başlamadım futbola. Yine o sıralarda Beşiktaş'ın da seçmeleri vardı. Girdim, kazandım seçmeleri ve 11 yaşında Beşiktaş'ta futbola başladım.''

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