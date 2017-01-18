Serdar Ortaç: Trump baba bile sevmiş, evlenmiş

Serdar Ortaç eşiyle arasındaki yaş farkının hatırlatılması üzerine, seçilmiş ABD Başkanı Trump ve eşi Melania’yı hatırlatarak “Trump baba bile sevmiş evlenmiş” dedi.



Bursa’da vereceği konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Serdar Ortaç, aşkta veya evlilikte yaş farkının sorulması üzerine şunları söyledi:

“Bence yaş farkı önemli değil. Gönül ve aşkın yaşı olmaz. Erkekte biraz daha tahammül edilebilir oluyor, kadınlarda ise olağan dışı bir şeymiş gibi karşılanıyor. Sevmişler birbirlerini. Bu konu gereksiz bence.”

Babasının da annesinden 15 yaş küçük olduğunu belirten Serdar Ortaç, “ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ın bile gencecik karısı var. Ben de Chloe’yi sevdim, evlendim. Trump baba bile sevmiş evlenmiş. Doğru bir şey demek istemiyorum. Gönül ister ki 3- 5 yaş fark olsun. Aynı anda aşık olsunlar beraber büyüsünler, evlensinler. Aşk bu gözü yok ki” diye de ekledi.