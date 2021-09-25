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Serdar Ortaç’tan Beşiktaş açıklaması: Sergen Hoca, beni silmez; Ahmet Nur Çebi Başkan'a çok ayıp ettim

"Hatasız kul olmaz"

25 Eylül 2021 08:07

Beşiktaş-Adana Demirspor maçı sonrası siyah-beyazlılar hakkında hakaret içeren sözler kullanan şarkıcı Serdar Ortaç yeniden özür diledi. Ortaç, “Sergen Hoca, beni silmez; Ahmet Nur Çebi Başkan'a çok ayıp ettim” dedi.

Konuya ilişkin TV100'e açıklama yapan Ortaç, "Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş başkanı ve 30 yıllık arkadaşım Sergen, beni affetsin. Sergen Hoca, beni silmez. Ahmet Nur Çebi Başkan'a çok ayıp ettim. Kendisi, beni izlemeye çok gelirdi. Yazık ettim yani. Saçmaladım. Umarım beni silmez, hatasız kul olmaz. Beşiktaş taraftarı çok küfür etti, ana avrat... Bir anlık sinirle yapabilirler, haklılar." diye konuştu. 

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