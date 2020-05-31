Serdar Ortaç: Talep gelirse konser fiyatında indirime gideriz

Şarkıcı Serdar Ortaç, salgın yüzünden uzun süredir mekanların kapalı olması nedeniyle konser fiyatlarında indirip yapıp yapmayacağını soran muhabirlere, "Tabi olursa düşünürüz. Talep gelirse de indirime gideriz. Ama şu an öyle bir talep yok" yanıtını verdi.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ortaç, "Yeni bir televizyon program projesini konuştuk. Şu an nasıl bir program olacağı daha belli değil" diye konuştu. Ortaç, "Haziran ortasında benim konserlerim başlıyor. Bodrum’da gündüz partileri başlayacak ama tabi gidişata göre bakacağız. Sahneleri özledim" dedi.

Kendisine indirim yapması konusunda bir talep gelmediğini belirten Ortaç, "Onu bilmiyorum. Şu an bir talep gelmedi. Tabi olursa düşünürüz talep gelirse de indirime gideriz. Ama şu an öyle bir talep yok." diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde pandemi sürecinde maddi sıkıntılar çektiğini söyleyen şarkıcı, "İlk başlarda yaşadım ama sonra telifler gelince rahatladım" ifadesini kullandı.