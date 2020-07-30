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Serdar Ortaç: Recep Tayyip Erdoğan gördüğüm en iyi lider; 12 Ada'yı da alacağız, göreceksiniz

30 Temmuz 2020 23:14

Şarkıcı Serdar Ortaç, siyasi görüşüne ilişkin açıklama yaparken, "Recep Tayyip Erdoğan gördüğüm en iyi lider. Siyasi görüşüm olarak değil, o beyefendiyi beğeniyorum ben. Sağcı, solcu sevmiyorum o işleri. Şimdi Instagram'dan 12 Ada'yı nasıl alırız diye bakıyoruz, ki onu da alacağız, göreceksiniz" dedi.

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