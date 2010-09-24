T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Serdar Ortaç Google'a açtığı davayı kazandı

Sortube alan adının patenti konusunda Serdar Ortaç'la Google arasındaki yasal mücadele, Ortaç lehine sonuçlandı.

24 Eylül 2010 03:00

T24- Şarkıcı Serdar Ortaç, "sortube.com" adlı video paylaşım sitesinin adı için YouTube'un da sahibi olan internet arama motoru Google ile yaşadığı patent kavgasını kazandı. Türk Patent Enstitüsü, "sortube" alan adını Serdar Ortaç adına tescil etti.


Ortaç, ilk etapta müzik paylaşım sitesi olarak kurulan sitenin alan adını tescil ettirmek istediğinde Google, isim benzerliğini gerekçe göstererek Türk Patent Enstitüsü'ne itiraz etmişti. Serdar Ortaç da "Tube kelimesi televizyon anlamına geliyor, herkes kullanabilir" diye savunma yapmıştı.


Türk Patent Enstitüsü tarafların gerekçelerini inceledi ve "sortube"u Serdar Ortaç adına tescil etti. Şarkıcı, Google ve YouTube'a karşı zafer kazanmış oldu.


Ortaç, kararın lehine sonuçlanmasıyla siteye büyük yatırım yapma kararı aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24