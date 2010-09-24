Serdar Ortaç Google'a açtığı davayı kazandı

T24- Şarkıcı Serdar Ortaç, "sortube.com" adlı video paylaşım sitesinin adı için YouTube'un da sahibi olan internet arama motoru Google ile yaşadığı patent kavgasını kazandı. Türk Patent Enstitüsü, "sortube" alan adını Serdar Ortaç adına tescil etti.



Ortaç, ilk etapta müzik paylaşım sitesi olarak kurulan sitenin alan adını tescil ettirmek istediğinde Google, isim benzerliğini gerekçe göstererek Türk Patent Enstitüsü'ne itiraz etmişti. Serdar Ortaç da "Tube kelimesi televizyon anlamına geliyor, herkes kullanabilir" diye savunma yapmıştı.



Türk Patent Enstitüsü tarafların gerekçelerini inceledi ve "sortube"u Serdar Ortaç adına tescil etti. Şarkıcı, Google ve YouTube'a karşı zafer kazanmış oldu.



Ortaç, kararın lehine sonuçlanmasıyla siteye büyük yatırım yapma kararı aldı.



