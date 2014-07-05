Serdar Ortaç 20 gün sonra ayağa kalktı, eşinin doğum gününü Çeşme'de kutladı

MS teşhisi konan Serdar Ortaç, 20 günlük tedavinin ardından ayağa kalktı. Şarkıcının ilk işi, balayına çıkaramadığı eşi Chloe Loughnan’ın doğum gününü Çeşme’de kutladı.

İrlandalı manken Chloe Loughnan ile evlendikten üç gün sonra hastaneye yatan ve MS teşhisi konan Serdar Ortaç, gördüğü kortizon tedavisinin ardından yeniden yürümeye başladı.

Deniz Boy'un Hürriyet'teki haberine göre, rhatsızlığı nedeniyle balayına çıkamayan Ortaç, hastaneden taburcu olur olmaz eşini Çeşme’ye götürdü. Önceki akşam Tuval Restoran’da Loughnan’ın 22’nci yaş gününü kutlayan şarkıcı, mekân çıkışı otoparka bıraktığı aracına doğru yürürken soruları yanıtladı.

Konserler iptal olmayacak

“20 günlük tedaviden sonra ayağa kalktım. Buraya da tatile gelmedim. Biliyorsunuz hayatımın aşkıyla yeni evlendim ama balayına çıkamadık. Eşim, doğum gününü Çeşme’de kutlamak isteyince üç günlüğüne buraya geldik” diyen Serdar Ortaç, konserlerini iptal edip etmeyeceği sorusuna da şöyle yanıt verdi:

“Bir sürü konserim var temmuz ve ağustos aylarında. İptal etmeyeceğim. Gerekirse şarkılarımı sahnede oturarak okuyacağım.”