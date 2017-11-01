Serdar Kuzuloğlu serbest bırakıldı

İzmir'de yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında bu sabah gözaltına alınan teknoloji ve sosyal medya yazarı Serdar Kuzuloğlu, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ABD'de Silikon Vadisi olarak anılan uluslararası bilişim firmalarında görev alan örgüt üyeleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen 31 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Terörle Mücadele şubesi ekipleri, İzmir merkezli 6 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda Serdar Kuzuloğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına almıştı.

Kuzuloğlu, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Serdar Kuzuluoğlun'dan açıklama

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Serdar Kuzuloğlu, kişisel web sitesi üzerinden bir açıklama yaptı ve yaşananları şöyle özetledi:

Kabaca özetleyecek olursak, bu sabah 05:00’te başlayan süreçte memleketin son kanser türü FETÖ ile olmadık, akıl almaz, hala inanamadığım bir kesişme yaşadım. Tatsız bir şaka gibi algıladığım bu olayda benim dışımda herkes ummadığım kadar ciddiydi.

Anlatmak, aktarmak için içim içimi yiyor. Ancak soruşturmada gizlilik kararı olduğu için yukarıdaki cümleden öte bir şey paylaşamıyorum. Ne mutlu ki (belki de bu tip soruşturmalar arasında tarihe geçecek bir örnek olarak) aynı gün içinde ifademi verip, haklılığımı aktarıp, serbest bırakıldım. Şu an evimde, olayın şokunu atlatmaya çalışıyorum.

Bütün bu süreçte başından sonuna dek bana son derece yardımcı, kibar ve şefkatli davranan Emniyet Teşkilatı mensuplarına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ve elbette en büyük teşekkürümü avukatlarım Ayşegül Özata ve Gökhan Ahi’ye iletiyorum.

Sosyal ve geleneksel medyada mesajlarıyla, haberleriyle konuyu duyuran, destek olan; tanıdığım, tanımadığım HERKESE de tek tek teşekkürler. Acı da olsa böyle vesileler gece gündüz faydalı olmak için çalışıp çabaladığım insanların varlığını hatırlatıyor. Ne güzel dostlar biriktirmişim meğer. Hiçbir şey boşa değilmiş. Bana yaşama sevinci veriyorsunuz.

Hayatımın en uzun ve en yürek sıkıştıran günlerinden biriydi. Bunu da yaşamış olduk. Sağlık olsun diyelim. Bu vesileyle bir kere hatırladım: Allah kimseyi bir dakikalığına bile özgürlüğünden mahrum bırakmasın.

İlk fırsatta daha güzel meseleler ile yeniden bir arada olacağız.