Serdar Kuzuloğlu gözaltına alındı

Bilişim, teknoloji ve sosyal medya yazarı Serdar Kuzuloğlu, bu sabaha karşı Twitter hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Kuzuloğlu, sabah saatlerinde başlayan ve 112 kişi hakkında gözaltı kararı bulunan 'FETÖ' operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bir 'FETÖ' soruşturması kapsamında verilen bir ifade üzerine Kuzuloğlu hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İzmir'den gelen yazı üzerine sabah saatlerinde Kuzuloğlu'nu evinde gözaltına alındı. Kuzuloğlu'nun ifadesi İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'nde alınıyor.

Serdar Kuzuloğlu saat 06.42'de 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Twitter hesabından, "FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınıyorum. İnanamıyorum" tweetini paylaştı. Tweetin kısa süre sonra silinmesi kafalarda soru işaretleri oluşmasına neden olurken, ilerleyen dakikalarda Kuzuloğlu'nun yakınları, gözaltına alındığı bilgisini doğruladı.



Hürriyet'in haberine göre ise Kuzuloğlu'nun Twitter adresinden saat 10.10 sıralarında yeni bir tweet daha atıldı. Yayın yönetmeni olduğu bir sitede yer alan haberin paylaşıldığı tweetin, önceden ileri tarihli olarak ayarlanan otomatik bir mesaj olduğu belirtildi.