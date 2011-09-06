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Spor

Serdar Kesimal kadrodan çıkarıldı İSTANBUL (A.A)

06 Eylül 2011 17:16

-Serdar Kesimal kadrodan çıkarıldı İSTANBUL (A.A) - 06.09.2011 - A Milli Futbol Takımı'nın, 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri A Grubu'nda bu akşam deplasmanda Avusturya ile yapacağı maç öncesinde, sakatlığı bulunan Serdar Kesimal aday kadrodan çıkarıldı. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, dün yapılan antrenmanda sağ ayak bileğini burkarak çalışmayı yarıda bırakan Serdar'ın, kadrodan çıkarıldığı bildirildi.  Serdar'ın bugün yapılan ayrıntılı kontrollerinde, ayak bileği tendonunda burkulmaya bağlı hasar ve çevresel yaygın ödem tespit edildiği belirtildi.  Bu bulgular üzerine de milli futbolcunun sağlık heyetinin önerisi ve teknik kadronun kararı ile kadrodan çıkarıldığı ifade edildi.   

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