Serdar kalıcı olmak istiyor



Alman Birinci Ligi takımlarından Stuttgart'ta forma giyen Türk asıllı Alman oyuncu Serdar Taşçı, milli takımda oynadığı Belçika ve Liechtenstein karşılaşmalarında takıma ait olduğunu ispatladığını söyledi.



Alman Milli Takımı’nda ikinci kez forma giyen defans oyuncusu Serdar, Kicker adlı spor dergisine yaptığı açıklamada, iki karşılaşmada da gol yemediklerine dikkat çekerek, ''Defansta çok iyi durduk. İlk kez görev almak için çok bekledim.



Belçika ve Liechtenstein karşılaşmalarında takıma ait olduğumu gösterdiğimi düşünüyorum'' dedi. Sakatlığından dolayı geçen sezon bir şanssızlık yaşadığını, bu sezon ise iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirten genç oyuncu, ''Formda olduğum zaman kulüpte de milli takımda da başarılı olurum'' şeklinde konuştu.

