-Serdar Denktaş yeniden genel başkan LEFKOŞA (A.A) - 08.01.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de muhalefetteki Demokrat Parti'nin (DP) 8. Olağan Kurultayı'na gönderdiği mesajda, ''Mücadeleniz mücadelemizdir. Türkiye'nin kalbi kardeş KKTC halkıyla, Yavruvatan'ın kalbiyle bir atmaktadır'' ifadeleriyle KKTC'ye destek verdi. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda toplanan Kurultay'da tek aday olan mevcut Genel Başkan Serdar Denktaş, açık oyla yapılan oylamada, oy birliği ile yeniden DP genel Başkanlığı'na seçildi. Kurultayda KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KKTC'deki siyasi parti temsilcileri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Grup Başkan Vekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Hilal Aksoy, Demokrat Parti'den (DP) Meclisi Üyesi İnan Aksoy, Genel Başkan Yardımcısı Kütahya eski Milletvekili Mustafa Uğur ve Mali İşler Başkanı Mecit Hazır, eski Genel İdare Kurulu üyesi Yavuz Erbaş, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı Dursun Tuncer Ertürk, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Gürhan ile Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Muhsine Çiğdem Gürhan konuklar arasında yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kurultaya gönderilen mesajlar okundu. -Rauf Denktaş'ın mesajı- Kurultayda önce KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Denktaş'ın gönderdiği mesaj okundu. Denktaş mesajında, DP'nin ülke siyasetinde dinamik rol oynamasının takdire şayan olduğunu kaydederek, partinin devleti daha özgür ve daha demokrat günlere götürmesini diledi. DP'nin Atatürk'ün belirlediği yolda ilerlediğini kanıtladığını, bir muhalefet partisi olarak DP'ye büyük görev düştüğünü belirten Rauf Denktaş, ''Memleketin bir rehbere, bir yol göstericiye ihtiyacı vardır. Hiçbir vatandaşımız bunun eksikliğini hissetmemelidir. İnanıyorum ki DP bu konuda ortaya çıkan ihtiyacın cevabı olduğunu kanıtlayacaktır'' ifadelerini kullandı. -Başbakan Edoğan'ın mesajı- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, DP Kurultay'ına gönderdiği mesajında, Kıbrıs Türkü'nün adada her zaman barışın ve refahın savunucusu olduğunu, barış ve ortak yaşam kültürü için her zaman yapıcı, samimi, aktif gayret içinde bulunduğunu vurguladı. Erdoğan, ''Tüm dünya bilmelidir ki Kıbrıs'ta barış isteyen, adil çözüm isteyen taraf hiç tartışmasız Türk tarafıdır. Adil olmayan bir çözüme Türk tarafı asla razı olmayacaktır. Nereden, kimden, her ne şekilde gelirse gelsin, baskılara da asla boyun eğmeyecektir'' ifadesini kullandı. Başbakanı Erdoğan, KKTC'nin onurlu, dik ve haklı mücadelesini desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini belirterek, ''KKTC'nin haklı mücadelesi kadar, kalkınma mücadelesini de en güçlü şekilde sürdüreceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Türkiye'nin kalbi kardeş KKTC halkıyla, Yavruvatan'ın kalbiyle bir atmaktadır. Mücadeleniz, mücadelemizdir. Sizin davanız dün olduğu gibi bugün de, yarın da bizim davamızdır'' ifadelerine yer verdi.