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Spor

Serdar Böke altını kaçırdı İSTANBUL (A.A)

17 Eylül 2011 18:42

-Serdar Böke altını kaçırdı  İSTANBUL (A.A) - 17.09.2011 - 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 84 kiloda Serdar Böke, ikinci turda Bulgar rakibine yenilerek, altın madalya şansını kaybetti.   Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada 46 sporcunun mindere çıktığı 84 kilo mücadelesinde Serdar Böke, ilk maçında Ermeni güreşçi Gadzhimorad Nurmagomedov'u mağlup ederken, ikinci turda ise Bulgar rakibi Mihail Petrov Ganev ile karşılaştı. Ganev karşısında fazla varlık gösteremeyen Böke, maçı 2-0 (3-0, 2-1) yitirdi.   Serdar Böke, Ganev'in finale yükselmesi halinde, bronz madalya için repesaj maçı yapmaya hak kazanacak. 

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