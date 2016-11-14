Serdar Aziz derbiye hazırlanıyor

Galatasaray'ın Bursaspor'dan transfer ettiği ancak yaşadığı sakatlıktan dolayı fazla forma şansı bulamayan Serdar Aziz, Fenerbahçe derbisi öncesi kadroya göz kırpıyor.



ntvspor'un haberine göre; 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ve Bilal Kısa, Sercan Yıldırım ile Furkan Özçal'ın bonservisleri ile birlikte Bursaspor'a verilmesi karşılığında sarı kırmızılı takıma transfer olan Serdar Aziz, sezon öncesi hazırlık kampında kademeli olarak kadroya alınmıştı.

A Milli Takım'ın Hırvatistan ile deplasmanda oynadığı maçta sahalara dönen Serdar, dizinde meydana gelen sorun nedeniyle ameliyat olmuştu.



Başarılı bir operasyon geçiren milli oyuncu, bu sezon sarı kırmızılı formayı yalnızca Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Dersimspor maçında giydi.

Kadıköy'de 20 Kasım'da oynanacak Fenerbahçe derbisinde stoper bölgesinde 4 alternatifi bulunan Hollandalı çalıştırıcı, haftasonuna doğru kadroyu büyük ölçüde şekillendirecek.