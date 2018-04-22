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Spor

Serdar Aziz, Beşiktaş maçında yok

ANTALYA,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-2'lik skorla geçerken, sarı kırmızılı ekibe derbi öncesi Serdar Aziz'den kötü haber geldi

22 Nisan 2018 00:19

ANTALYA,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 30\'uncu haftasında Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor\'u 3-2\'lik skorla geçerken, sarı kırmızılı ekibe derbi öncesi Serdar Aziz\'den kötü haber geldi.
Maçın 59\'uncu dakikasında Alanyasporlu Douglas\'a yaptığı müdahale ile penaltıya sebebiyet veren deneyimli stopere, bu pozisyonda maçın hakemi Ümit Öztürk tarafından sarı kart gösterildi. Sarı kart sınırında bulunan Serdar Aziz, bu kartla birlikte gelecek hafta oynanacak Galatasaray - Beşiktaş mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. Teknik direktör Fatih Terim\'in Beşiktaş\'a karşı, Maicon - Jason Denayer ikilisine görev vermesi bekleniyor.

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