Serdar Ali Çelikler: TFF'nin hem yönetiminde hem de profesyonellerinde adeta Katar Muhipleri Cemiyeti Üyesi tavrı var

HaberTürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasındaki yayıncı kuruluş tartışmasına ilişkin olarak TFF'yi eleştirdi ve "TFF'nin hem yönetiminde hem de profesyonellerinde adeta Katar Muhipleri Cemiyeti Üyesi tavrı var" ifadelerini kullandı.

Süper Lig yayıncısı beIN Sports, TFF ve Kulüpler Birliği arasındaki yayın geliri tartışması hakkında değerlendirmeler yapan Çelikler, "Göksel Gümüşdağ beIN'ci.. Anlaşılabilir. İhale döneminde en çok o uğraştı ve kendince "Onlar giderse kim gelecek" klasik Türk kolaycılığı ile düşünüyor. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu belli ki bu Kulüpler Birliği ile aynı fotoğrafta olmak istemiyor. Parası çoktur, ihtiyacı yoktur anlaşılabilir. Lakin bu 2 kulüp dışında herkes ama herkes beIN'den şikayetçi. Bu şirket, ülkemize geldiği günden bu yana giderek artan bir şımarıklık içinde. Ayrıca bir şekilde TFF'yi bağlamışlar. TFF'nin hem yönetiminde hem de profesyonellerinde adeta Katar Muhipleri Cemiyeti Üyesi tavrı var. Sevgili dostlar olay basittir, hesap ortadadır:

2016 Yayın İhalesi '500 milyon dolar' bedelle yayıncı tarafından alındı..

2017 465 milyon dolara indirdi ücreti.

2019'da yine ağlayıp indirim istediler 388 milyon dolar oldu fiyat.

Geçen sene o da yetmiyor 337 Milyon dolara indiriyorlar.

Toplamda 564 milyon Dolar indirimin hepsinde TFF, 'Emredersiniz' diye başını salladı. Göksel Gümüşdağ da kulüpleri idare etti" ifadelerini kullandı.

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