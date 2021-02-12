Serdar Ali Çelikler: Tahminim, Mustafa Cengiz "Bizi ibra edin" diyemediği için camiasını Fenerbahçe üzerinden konsolide etmeye çalışıyor

Habertürk Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yaşanan olaylar ve sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'in son günlerdeki açıklamalarını değerlendirdi. Çelikler, Galatasaray yönetiminin sürekli Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili açıklamalar yaptığını belirterek, "Tahminim Galatasaray'da iyi gitmeyen bir takım yönetimsel durumlar var herhalde. Futbol takımı iyi gidiyor. Ya yönetimsel problemler var ya da Cengiz 'Bizi ibra edin' diyemediği için camiasını Fenerbahçe üzerinden konsolide etmeye çalışıyor" dedi

Çeliker, "seyircili" derbi maçına ilişkin "Maç bitti, Galatasaray kazandı. Fatih Terim, tribüne bana göre de usulsüz alınan birtakım isimlerin kendisine küfür etmesi ile ilgili şikayetçi oldu. Maşallah daha evvel Aziz Yıldırım ve Volkan Demirel konusunda da vakit kaybetmeden soruşturma açan Anadolu Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı" ifadelerini kullandı.

Çeliker, "Mustafa Cengiz, kazanılan bir derbiden sonra neden 2 kez kendi, bir kez de Abdürrahim Albayrak olmak üzere sürekli 'Fenerbahçe ve Ali Koç' diyor? Neden? Bilmiyorum. Bir yorum da yapmıyorum. Bu arada Ali Koç'un özellikle yanıt vermediğini, o yanıt vermedikçe açıklamaların devam ettiğinin farkındayım. Peki ama neden? Tahminim Galatasaray'da iyi gitmeyen bir takım yönetimsel durumlar var herhalde. Futbol takımı iyi gidiyor. Ya yönetimsel problemler var, ya da Cengiz "Bizi ibra edin" diyemediği için camiasını Fenerbahçe üzerinden konsolide etmeye çalışıyor" diye yazdı.

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