Serdar Ali Çelikler: Fatih Terim'in artık hocalıktan başkanlığa geçme dönemi geldi

HaberTürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'a 4-3 kaybettiği maçı değerlendirdi. Çelikler, "Fatih Terim'in artık hocalıktan başkanlığa geçme dönemi geldi" diye yazdı.

Fatih Terim'in özeleştiri yapmadığını belirten Çelikler, "Yönetim dedi, rakipler dedi, TFF dedi, çim dedi, oyuncularını suçladı, hatta ve hatta kendi taraftarını bile suçladı ama bir kez bile kendisini tartıya koymadı" ifadelerini kullandı.

"12. adam gibi çizgilerde maçlar yönetti ama artık oyun yoksa, plan yoksa, strateji yoksa kazanılamıyor" diyen Serdar Ali Çelikler, "Zaten, 'Başkan ol' diyenler var. Zaten ziyaretler arttı. Fatih Terim'in artık hocalıktan başkanlığa geçme dönemi geldi. Eğer bu gerçeği ve bu gidişatı görürse başkan olur; yok göremezse tarihine hakkıyla geçtiği kulübün, kalbine girdiği taraftarından 'istifa' seslerini duymak zorunda kalır" dedi.

Yazının tamamı için tıklayınız...

TIKLAYIN - Gol düellosunun yaşandığı maçta Galatasaray, Rizespor'a 4-3 kaybetti

TIKLAYIN - Fatih Terim: Oyuncularımı hiçbir zaman suçlamam, hatalarını direkt yüzlerine söylerim ama onlara bugünü yakıştıramadım