Serdar Ali Çelikler: Madden külliyen zararken, basketbola bu kadar yatırım yapmanın manası ve faydası nedir

HaberTürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Euroleague'de sahip olduğu bütçe göz önünde bulundurulduğunda iddialı takımlardan biri olan Fenerbahçe'nin, söz konusu organizasyonda yer almasına ilişkin olarak "Madden külliyen zararken basketbola bu kadar yatırım yapmanın manası ve faydası nedir" dedi.

Çelikler, "Bu soruyu ciddi soruyorum. Yılda maksimum, o da ancak final oynarsanız 2 milyon Euro kazanılan bir organizasyon için en az 18 milyon Euro (2021 bütçesi. Vergi hariç) harcamanın manası nedir? Bu sorunun ekonomik yanıtı asla ve kat'a yok. 'Obradoviç'in setleri NBA'de uygulanıyor'un Fenerbahçe'ye ekonomik katkısı ne olmuştur? Herhangi bir Amerikalı şirket sponsorluk teklifi vermiş midir? Kaç tane Amerikalı basketbolsever Fenerbahçeli olmuştur?" diye yazdı.

"Madden külliyen zararken basketbola bu kadar yatırım yapmanın manası ve faydası nedir?" diyen Çelikler, "Peki, bütçe yeniden 35 milyon euro seviyelerine çıkartılamayacaksa; 18 milyon euro harcayıp Efes'ten sürekli fark yemenin manası nedir? 35 milyon Euro harcamanın zaten hayatta bir karşılığı yok. Haa diyorsanız ki '18 de harcamasak Eurolig'de hiç yaşayamayız' Ben de derim ki 'Eurolig'den çıkılsa ne olur?' Ne olur cidden? Ne kaybedilir?" ifadelerini kullandı.

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