Serdar Ali Çelikler'den Fatih Terim eleştirisi: Bir gün de biz hata yaptık de; herkes kötü hoca iyi, olur mu ulan böyle şey!

Galatasaray'ın evinde Sivasspor'la 2-2 berabere kaldığı maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren Serdar Ali Çelikler, Fatih Terim'i eleştirerek "Bir gün de de ki biz hata yaptık. Herkes kötü hoca iyi, olur mu ulan böyle şey" ifadelerini kullandı.

Haber Global'de yayımlanan Kontra programında konuşan Çelikler, "Zemin kötü, locadan küfrettiler, seyircili oynuyoruz, hakemler berbat, Halil Umut Meler kötü niyetli, Cüneyt zaten ‘adam’ değil tırnak içinde. Baba top nerede top, oyun nerede. Ligin ikinci yarısından beri futbol yok Galatasaray’da. Bir sistem kurmaya çalışıyorsun bunun sancıları yaşanıyor. Gedson oynamaz bu haliyle, Onyekuru, Babel çıkmaz kardeşim. Ve bugün iyi oynadılar. Bir gün de de ki biz hata yaptık. Herkes kötü hoca iyi, olur mu ulan böyle şey" diye konuştu.

Galatasaray'ın ligin ikinci yarısında iyi oynamadığını dile getiren Çelikler, "Galatasaray ligin ikinci yarısından beri top falan oynamıyor. Bizim işimiz sevme sevmeme işi değil. Bazen duygusal yaklaşımlar oluyor biz de yapıyoruz. Ben de çok seviyorum kendisini çünkü benim de hayatımda önemli yerleri var. Desinler devri bitti ama artık. Fatih Terim bile olsan olmaz. Desinler ki 4-3-3’e döndü yine yaptı, desinler ki Gedson’u da kazandı, desinler ki Halil Dervişoğlu’ndan kahraman yarattı, desinler ki Emre Kılınç’ı da oynatmam. “Desinler”le olmuyor artık. 1988 yılında Fatih Terim, Ankaragücü’nüm Teknik direktörü olduğunda Gelişim Spor’a röportaj vermişti. Manşet şuydu: “Futbolda dün yok” Futbolda dün yok Fatih hoca. Bana transfer yapmadınız, onu da almadınız, ben bırakırım, sözüm de bitti kontratım da bitti, Ultraslan da İrfan konusunda yanlış açıklama yaptı, Zemin de kötü. Oyun yok hocam, desinler yapıyorsun ondan. İşleyen sistemi neden bozuyorsun hocam ne güzel 4-1-4-1 oynuyordu, fıstık gibi pas oyunu oynuyordu bu takım. Hızlı pas oyunu oynuyordu. Ben de diyordum ki herkesten farklılık yapıyor, bu yaşta bütün Teknik direktörlerden genç, çünkü bir şey düşünüyor ve bir farklılık koyuyor diyordum. Ben söyledim bunu. “Desinler”le olmaz. Fatih Terim bile olsan desinlerle olmuyor abi. Ben Erol Bulut’u ne diye eleştiriyordum, bir oyun yok Fenerbahçe ne oynuyor diyordum. Galatasaray ne oynuyor ben bilmiyorum. Falcao’nun bireysel yeteneği olmasa maç gitmişti" dedi.