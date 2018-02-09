Serdar Ali Çelikler: Demirören'in bazı konular hakkında tatminkar açıklama yapması şart!

Habertürk Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in kamuoyuna açıklama yapması gereken konuları yazdı.

İşte Serdar Ali Çelikler'in yazısı:

"Bir kere şahsi yorumum; zaten geldiği günden beri tartışılan ve 15 Temmuz sonrası alelacele göreve getirildiği bizzat sayın başkan tarafından ifade edilen ‘anti-Fenerbahçeli’ Yusuf Namoğlu MHK’sinin derhal görevden alınması gerektiği yönünde. Ancak benim şahsi yorumum bir yana Yıldırım Demirören’in artık şu konu başlıkları hakkında muhakkak ve muhakkak tatminkar açıklamalar yapması şart olmuştur:

1- Bu MHK’den başka MHK düşünceniz yok mu? Hem Mustafa Çulcu’nun iddiaları hem de Habertürk gazetesinin haberi ile artık neredeyse kesinleşen hakemlerin değiştirilmesi hadisesinin gerçeği nedir? Sezon boyunca bu tür başka değişimler olmuş mudur?

2- Erman Toroğlu’nun iddia ettiği gibi Fikret Orman’ın elinde şahsınızı hapise gönderecek, Beşiktaş’ın da başını maliyeyle derde sokacak belgeler var mıdır?

3- Beşiktaş’tan alacağınız olan 103 milyon lira zaten tartışmalı bir durum yaratıyordu. Fatih Terim’in de sizinle davalık olması ayrıca 2 tartışmalı durum yaratıyor mu? Siz kulüp başkanı olsanız ve bir rakibinizden alacaklı diğerine davalı biri TFF Başkanı olsa ne hissederdiniz?

4- F.Bahçe’nin iddia ettiği gibi TFF’de halen FETÖ’cü var mıdır? Kurullarınızdan memnun musunuz?

5- Caner Erkin’e küfürden dolayı TV görüntülerinden 6 maç ceza veren iradeniz, Emre Belözoğlu ile ilgili ne karar vermeliydi?

6- Ve en önemlisi Hüsnü Güreli’nin başta olduğu bir ekip TFF Bank - TFF Varlık Fonu ya da TFF Finans gibi bir girişim için uğraşıyor mu? Bu plan ne içindir?

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YILDIRIM DEMİRÖREN'E SORU: Fikret Orman’ın elinde şahsınızı hapise gönderecek, Beşiktaş’ın da başını maliyeyle derde sokacak belgeler var mıdır?"