Serdal Adalı: Soyunma odası basılacaksa en iyisini biz yaparız

T24 - Beşiktaş Futbol Komitesi Başkanı Serdal Adalı, yapılan hakem hataları nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Adalı, toplantıda Federasyon ve MHK Başkanını bombalarken, bazı kulüp başkanlarına da göndermede bulundu..

İşte Adalı'nın açıklamaları

"Yaptığımız devre arası transferleriyle Türk futbolunun adının uluslararası boyuta çıkmasında büyük katılar sağladığımızı sanıyoruz. Türk futbolu ve Beşiktaş bu yatırımlar sayesinde tüm coğrafyalarda takip edilmektedir.

Sezon başından beri düşman muamelesi görüyoruz. Normal sakatlıklarımız devam ederken, birçok oyuncumuzu rakibin sert futbolundan kaybediyoruz. Türk futbolunu idare edenler, marka değerine beceriksiz yönetiminden dolayı zarar vermektedir. Trabzonspor maçıyla başlayan operasyon devam etmektedir. Futbol adına bir şeyler ortaya koymaya çalışsak da emeklerimiz masa başı ile gölgelenmektedir.

Tarihi bir yanılgı içinde olduklarını bilmeliler. Yıldız futbolcularımızın tekme ve sertliklere maruz kalmasına pirim tanıyarak rakiplerimize cesaret vermektedir. Kimseden yardım istemiyoruz. Bizim oyuncularımıza basit kartları acımasız çıkaran hakemlerin cesur olmalarını istiyoruz. Tamamen pozisyon gereği yaptığı hareket sonrası kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilen oyuncumuz iki maç ceza alıyor. Biz de oyuncularımıza karşı yapılan hareketlerden sonra rakibin kart görmesini istiyoruz. Saha içinde hakemlere ana dilimizden ağzından geleni söyleyenleri ana dilinde anlamayan yetkililerin bize de aynı hoşgörüyü göstermelerini istiyoruz. Bize karşı kartları elinde kart göstermek için hazır bekleyen hakemleri aynı kartları kendilerini döven oyuncalara da göstermelerini istiyoruz. Çizgiyi geçmiş olan golü maalesef sahada bulunan 4 hakemin görmesini bekliyoruz.

Görmüyorlarsa hakemlikleri bırakmalılar. İyi şeylerle bu tip bu tip olaylarla rezil etmeye hakkı yok. 80 milyonluk ülkede iyi hakemlerin bir el parmağından az olmasını Oğuz Sarva’na sormak istiyoruz. Geçmişte ikinciliklerimizle nasıl övündüysek adaletli ikinciliğimiz de yine bununla övünmesini biliriz. Türk futbolunu bu hale getirenler ne ile övünecekler.

Sabrımız taşmaya başladı. Beşiktaşlı durumumuz kurumlara ve atamalara müdahale etmeyi laik görmez. İstanbul Belediye maçında müsabakayı yöneten Fırat Aydınus’un bu hafta Bursaspor maçına verilmesine anlam veremiyoruz. Üst kulvarda ve 3 kupada mücadele eden takımımız tek takım olmasına rağmen maalesef zan altında bırakılıyor. Çarşamba günü maç yapıp cumartesi günü öğleden sonra tekrar maç yapmamıza anlam veremiyoruz. Bizim buna karşı dilekçe verişimizi devamlı topu yayıncı kuruluşun üstüne atmaktadır. Ligin devre arasında fol yumurta yokken hakem hataları var diyerek gündem yaratmaya çalışanlar devre aralarında hakem odasına basmayı adet haline getiren kişi ve kişiler medya tarafından övünüyorlar. Şimdi soruyoruz. Türk futbolunu kimler idare ediyor ve nereye gidiyor. Bir konuyu gündeme getirmek istiyoruz. Hakemlerin bu taraflı tutumları devam ederse ne yapacağız. Beşiktaş taraftarı kazanan takımı alkışlamasını bilen kararı beğenmediğinde kibarca uyaran futbolu bilen bilinçli bir futbol topluluğudur. Dün yapılan protestolar gelecek ile kaygıları olduğu nedeniyle fazlasıyla haklılar. Saha dışında olan olaylardan dolayı iki maçımızı İstanbul dışında oynadık. Bundan sonra İnönü Stadı’nın dışında olabilecek olan olaylardan mesul değiliz. Organizasyonun içinde olan bazı medyadaki arkadaşlara camiamızla karşısındayız. Hodri meydan diyoruz. Soyunma odasını basmak bizim işimiz değil ama basarsak alasını yaparız. Onun en iyisi biziz."



