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Spor

SERCAN YILDIRIM'IN TRANSFERİNDE PÜRÜZ BURSA (A.A)

04 Mart 2011 22:47

-SERCAN YILDIRIM'IN TRANSFERİNDE PÜRÜZ BURSA (A.A) - 04.03.2011 - Bursaspor Kulübü Basın Sözcüsü Ferruh Nayman, genç oyuncu Sercan Yıldırım'ın Rusya'nın Lokomotif Moskova takımına transferinde bir pürüzün çıktığını duyduklarını, ancak kesinleşen bir şeyin olmadığını söyledi. Nayman, Sercan Yıldırım'ın bugün transfer görüşmesi için Moskova'ya gittiğini hatırlattı. Bu transferde iki kulübün arasında anlaşmanın sağlandığını belirten Nayman, ''Transferde bir pürüzün çıktığını duyduk ama henüz kesinleşen bir şey yok. Bu pürüz de oyuncunun menajeriyle ilgili, kulüpler arasında bir şey değil'' dedi. Nayman, olası bir pürüz durumunda genç oyuncunun yeniden Bursaspor'a döneceğini ifade ederek, ''Olacak diye bir şey de yok. Sercan Yıldırım bizim oyuncumuz. Transferi gerçekleşmezse de gelir formasını giyer maçlara çıkar gollerini de atar'' diye konuştu.  

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